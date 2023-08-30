入秋先养肺 中医专家教你5个养肺妙招

中医理论认为，燥主秋令，且燥邪易伤肺。秋季常见的燥邪容易导致肺脏功能失调，出现流鼻涕、鼻干、鼻痒、咳嗽等症状。武汉大学人民医院（湖北省人民医院）中医科主任宋恩峰教授在接受人民网记者采访时表示，秋季养生重在养肺，建议从以下几方面做起。

开窗通风

清气和浊气在肺部进行交换，人体吸入肺部空气的质量对肺的功能有很大影响。秋日应经常开窗通风换气，每日早晚可选择空气清新处主动咳嗽，清除呼吸道及肺部的沉积物、污染物，减少肺部损害。

补充水分

在秋季干燥的天气之下，肺部的水分更容易出现缺失，所以秋季每日至少要比其他季节多喝500毫升水，以保持肺与呼吸道的正常湿润度。饮水时要注意少量、多次、慢饮。

合理饮食

中医理论认为，燥为阳邪，易伤津损肺，耗伤肺阴，因此秋季应注意食疗以润肺，百合、银耳、山药、秋梨、蜂蜜等有滋阴润肺作用。此外，适当吃些酸味水果也可收敛肺气，防秋燥，如山楂、乌梅、石榴、猕猴桃等。

调畅情志

秋季容易引起悲伤、忧郁等不良情绪，特别是一些老年人。中医理论认为，忧虑、悲伤的情绪会影响肺脏的宣泄，伤及肺脏。因此，秋季要及时宣泄积郁之情，多进行户外活动，还可以通过音乐、画画、写书法等舒缓情绪。

适当运动

有氧运动是提高心肺功能的首选，如慢跑、散步、打太极拳等，可以改善呼吸功能、增加血液循环、增强心肺功能。建议每周至少运动3次，每次15至20分钟。

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