让群众看病就医更便捷（民生观）

近年来，看病就医越来越便捷。解决群众看病就医过程中还存在的一些不便，需要在诊疗制度、信息技术、医院基础设施上持续发力

前不久，国家医保局推出了16项医保便民举措，解决百姓办理医保业务的堵点问题；今年5月，国家卫生健康委、国家中医药局要求在全国开展为期3年的“改善就医感受、提升患者体验”主题活动，分别就医保报销、医院就医等群众反映最突出的两个方面提出多项实实在在的便民举措，进一步方便群众看病就医。

网上挂号、预约手术、预约住院、医保实时结算、跨省异地就医直接结算……近年来，看病就医越来越便捷。但不可否认，群众看病就医过程中还存在一些不便，比如一些大医院拥挤、自助取号排长队、候诊时间长、老人就医不便等。解决这些问题需要在诊疗制度、信息技术、医院基础设施上持续发力。

完善分级诊疗制度，可以缓解大医院拥挤状况。大医院拥挤，很大程度上是一些本应该在基层医疗机构就诊的患者也跑到大医院就医。患者不愿去基层医疗机构就诊，主要原因是对基层医疗机构的诊疗水平不放心。因此，一方面要通过推进县域医共体和城市医联体建设等方式，促使大医院积极帮扶基层医疗机构，促进优质医疗资源下沉；另一方面，医保报销比例更多向基层倾斜，引导常见病、多发病、慢病患者到基层就诊。

充分应用信息技术，优化就医流程，完善预约诊疗制度，可以进一步减少患者到医院后的候诊时间。目前，很多大医院都开通了互联网医院，但使用率还不高。因此，要更好发挥互联网医院作用，把更多不必到门诊的复诊服务转移到线上。此外，还需进一步打通各地医保信息壁垒，减少相关环节和手续，让跨省就医报销更加便捷。例如，今年4月，京津冀地区推出异地就医免备案政策，患者无须办理异地就医备案手续即可享受医保报销待遇。

不断改善医疗机构设施和服务，让老年人就医更顺畅。我国人口老龄化程度在加深，老年患者比例将会不断提升。一方面，医疗机构要推进适老化改造，让老年患者更方便地使用电梯、厕所、病房、候诊室等设施；另一方面，要提升为老服务水平，保留一部分挂号窗口、现金收费窗口，在门诊大厅、候诊室等场所增加引导员，让老年患者就医更顺畅。

《 人民日报 》（ 2023年08月28日 07 版）