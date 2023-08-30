让“带娃出行”更轻松（市场漫步）

充分把握亲子家庭出行需求，增加交通、餐饮、住宿、娱乐等各环节生育友好型服务供给，让亲子出游更安全、便捷、温馨

今夏，亲子家庭作为暑期出行主力，展现出了旺盛的旅游消费力。中国旅游研究院预测，在大中小学生放假最为集中的7至8月，国内旅游人数预计将达到13.31亿人次。某在线旅游平台数据显示，“遛娃”需求成为消费增长的新动力。随着二孩、三孩家庭的增多，不少家庭出游面临大娃要玩好，小娃要照顾好的情况，在交通、餐饮、住宿、娱乐等方面都有更多个性化的需求。

近年来，医疗卫生机构、商场、车站、机场、景区等公共场所加强母婴设施建设，成效初显，但仍有不少工作有待改进和完善。比如，部分公共交通设施只有自动扶梯，没有升降电梯，有的游客只好抱着娃、拎着婴儿推车上下楼；有些公共场所母婴室要么难找，要么缺乏维护保养；有儿童餐的餐厅仍然偏少；酒店提供的亲子套房价格较高……这些都让家庭“带娃出行”很辛苦。

今年5月召开的二十届中央财经委员会第一次会议强调“推动建设生育友好型社会”。推动建设生育友好型社会是一项系统工程，需要政府、企业和社会各方面共同努力。这其中的一个落点，不妨从方便“带娃出行”着手。

要推动打造更友好的“带娃”公共环境。目前，我们身边的公共设施多数是为成人设计的，比如卫生间里洗手台太高、娃够不到，是比较常见的情况，适合小孩使用的迷你马桶更是少见。2021年国家发展改革委等部门发布《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》，提出加强城市街区、社区、道路以及学校、医院、公园、公共图书馆、体育场所、绿地、公共交通等各类服务设施和场地适儿化改造。建设适合儿童的服务设施和标识标牌系统，推动公共场所建设母婴室、儿童厕位及洗手池、儿童休息活动区等。推动政策落地，还需要各地各部门紧密配合，扎实行动，让老百姓身边“带娃出行”更方便的公共设施多起来。

要营造更友好的“带娃”消费环境。鼓励商家参与建设生育友好型社会绝不是让商家做赔本的买卖。近日，某面馆抓住亲子消费商机，不仅推出专业的儿童营养健康套餐，还在门店提供儿童游玩区，有店员给孩子们做气球玩偶，通过吸引孩子，聚起了家庭消费的人气，带动销售额快速增长。事实上，只有亲子服务供给多了，让出游的家庭真正享受到物有所值的亲子服务，才能刺激亲子消费持续增长。

让百姓“带娃出行”更轻松，需要“有形的手”和“无形的手”协同发力，既要发挥政府作用，更要尊重市场规律，充分把握亲子家庭出行需求，增加交通、餐饮、住宿、娱乐等各环节生育友好型服务的供给，让亲子出游更安全、便捷、温馨，不断满足人民对美好生活的向往。

《 人民日报 》（ 2023年08月30日 17 版）