开学季观察：消费更理性 “智能、绿色”用具受追捧

“老师在班级群里发了入学学具准备清单，包括书皮、作业本、学习小棒等，我看在这里基本就能买齐了。”近日，一位正在超市文具柜台前购物的家长对记者说。

秋季学期临近，家长和学生们开始为新学期做各种准备。记者走访北京多家文具店、书店、数码产品专卖店发现，今年新学期，消费者在选购文具、书籍、学习机等产品时更加注重智能和绿色。

家长正在为孩子选购学习用具。人民网记者 乔业琼摄

环保文具更受青睐

除了到实体店购买开学用品，线上采购也迎来消费旺季。为迎接开学季，各大电商平台开展了种类繁多的促销活动。记者登录京东、唯品会、当当等电商平台查询发现，各类打折优惠、品牌推荐、福利专享、爆款上新等活动正在持续进行。

家住西城区红莲北里的妈妈任丽（化名）说，儿子今年幼升小，自己早早就上网采购了各种必需的开学文具，选购的标准主打“无色无味”“无毒无害”“绿色环保”。

“收到货后，我都会仔细闻一闻看一看，是否有强烈刺激性气味，有没有标注‘环保、无毒’字样等。”任丽说，这都是重要参考，都没问题才会最终确认收货，而且网上也有教程，可以根据包装上的成分和材质说明购买。

唯品会数据显示，8月15日以来，文具、教辅类产品环比上月销量同比增长150%，笔袋/笔盒销量环比增长3倍，儿童书包销量环比250%。

智能产品更新升级

除了铅笔、橡皮、书包等常规用品，马上升三年级的蔡晓明（化名）还打算让妈妈买一台护眼学习机，“我的同学都买了，不仅能帮助提升学习效率，还能最大程度保护眼睛。”

京东7月至8月开学季期间的销售数据显示，早教益智、复读机、学习机等电子教育产品高速增长，其中，早教益智成交额同比增长524%、复读机成交额同比增长188%、学习机成交额同比增长60%、电子词典成交额同比增长54%。

“此外，随着年纪增长，孩子需要打印的东西也越来越多，例如试卷、作业、学习资料等等，去外面打印不方便且不划算，自行购买打印机已成为有娃家庭新标配。”京东相关负责人表示，中小学家长更爱买自带教辅、题库、读物、错题等优质学习资源的内容打印机，用科技提升学习成绩已是大势所趋。

多位专家表示，随着开学经济逐步升温，家庭教育的消费观念、消费行为也发生了显著变化。学生家长在选购时更加理性务实，以绿色消费、智能产品消费为代表的新消费增长点逐步形成，将助力消费发展向好，消费新动能持续增强。