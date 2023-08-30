牙瘤虽非真肿瘤 及时治疗仍关键

小时候留下的“牙洞”怎么就成了牙瘤的温床？近日，有网友在社交平台分享了自己的就医经历，称小时候牙齿脱落后，就缺了一颗牙。近期治疗时，医生竟从这个牙洞里拔出了57颗牙。

“这其实是长在颌骨里的牙瘤，牙瘤包含很多不同发育阶段的牙胚组织或牙。”解放军总医院第五医学中心口腔科主治医师党军告诉科技日报记者，牙瘤是长在颌骨内的一种牙源性肿瘤，是形成牙齿的组织发育畸形造成的，属于瘤样畸形或者错构瘤，并非真性肿瘤。

不按顺序发育的牙齿易形成牙瘤

“正常的牙体组织是由中间构成牙齿主体的牙本质、牙冠最外层的牙釉质、牙根最外层的牙骨质和牙齿中央部位的牙髓组织构成。构成牙齿的牙本质、牙釉质、牙骨质和牙髓在发育过程中，按照正确的时间和空间顺序发育就形成了正常的牙齿。”党军解释称，构成牙齿的这些组织在发育过程中，一旦时间和空间顺序出现了错误，就有可能发育出不正常的牙齿进而形成牙瘤。

党军介绍，牙瘤通常含有高分化的牙本质、牙釉质、牙骨质和牙髓等正常牙体组织结构，根据这些组织结构的排列方式不同，可分为组合性牙瘤和混合性牙瘤。

组合性牙瘤多见于颌骨前部，病变部位的颌骨内由数量不等、大小不一、形态各异、排列杂乱的小牙组成。“这可能是构成牙齿的组织在发育过程中空间顺序出现了错误，没有发育成一个正常的牙齿，而是错误地形成了很多类似正常牙齿结构的小牙。”党军说，上述报道中的病例应该属于这种组合性牙瘤。

而混合性牙瘤多见于颌骨后部，病变部位的颌骨内由密度高低不一的非均质型团块组成，病变边界清楚。与组合性牙瘤不同，其中的非均质型团块可能是构成牙齿的牙本质、牙釉质、牙骨质和牙髓等牙体组织单独异常发育所形成的结构。

恒牙延迟生长半年以上要去医院进行检查

牙瘤的早期症状往往不太明显，患者可能只会感觉到口腔不适或牙齿松动。党军告诉记者，牙瘤在临床上比较常见，好发于儿童和青少年群体，大多是小朋友在换牙期发现恒牙冒头了却总是不长，来医院拍片检查时发现的。

“牙瘤是牙齿发育异常的表现，病因较复杂。”党军称，一般情况下，牙瘤的形成与乳牙慢性炎症、成牙本质细胞过度反应等因素有关。

“这个暑假，有不少来口腔门诊看牙瘤的小朋友。”解放军总医院第五医学中心口腔科主任王成龙提醒，换牙是每个孩子必经的过程，6—12岁为换牙期，12—13岁乳牙全部被恒牙替代。家长若发现孩子恒牙延迟生长达半年及以上，应及时带他们去医院检查，以确保孩子的牙齿并没有受外物阻碍而无法生长。

得了牙瘤要做手术吗？党军介绍，如若早期不做手术，牙瘤会逐渐长大，压迫神经出现麻木或疼痛。“牙瘤如果长在乳牙根和恒牙之间，阻碍了恒牙对乳牙根的吸收，会导致乳牙滞留。如果牙瘤长在恒牙上方或者乳牙和恒牙胚之间，恒牙就无法突破牙瘤，导致萌出困难。”党军提醒，牙瘤虽不致命，但也要及早发现、及时处理。

一般的牙瘤不会引起癌变，目前，牙瘤的治疗方式主要是手术切除。“手术前应拍摄牙片，明确牙瘤的准确位置、范围以及与周围结构的关系。”党军说，对于混合性牙瘤，一般通过口腔内手术，切开牙龈暴露牙瘤，直接将牙瘤刮出即可；而组合性牙瘤有可能还会包绕在正常牙齿周围，手术时需彻底刮出病变组织，不要遗留小牙片或者小牙瘤，以防止复发。

党军表示，家长应增强口腔保健意识，对处于牙齿生长期的小朋友多加关注，重视早期不良迹象，以免延误最佳的治疗时机。