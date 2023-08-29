休息五分钟 就能恢复注意力

澳大利亚悉尼大学的教育心理学家发现，只需要休息5分钟就能恢复注意力。

发表在《教育与发展心理学家》上的这项研究成果认为，短暂的休息是值得的，它能帮助学生更好地集中注意力和更有效地学习。这一策略也可用于学习一项新技能或专注于一项复杂任务的工人。

在这项研究中，72名澳大利亚大学生首先在快速测试条件下完成了一项困难的心算预试，以耗尽他们的注意力资源。这部分的实验持续20分钟左右。对照组（不休息）的学生继续学习一节简短的课程，学习如何将两个两位数相乘。第二组学生进行5分钟的随意休息，他们能在电脑屏幕上简单地数下还剩下多少休息时间。第三组学生以第一人称的视角观看了一段在澳大利亚热带雨林中散步5分钟的视频。该研究称这是一种“基于自然”的休息，尽管只是看简单的视频。

随后，所有学生完成了一项“定向注意力”的简短调查，以考察他们在心算课程上有分散注意力想法的程度，回答诸如“我的注意力转向了课程以外的事情”“我发现自己很难保持较长时间的注意力”等问题。最后，学生们完成了一项包括20个问题的问题解决测试，以考察他们能否更好地运用心算策略。

比较三组学生的结果，休息组的学生报告他们的平均定向注意力水平高于不休息的对照组。在解决问题的测试中，随意休息组和“基于自然”的休息组的表现都优于对照组。尽管“基于自然”的休息组平均比随意休息组解决了更多的问题（60%比53%），但两组之间的差异没有显著的统计学意义。