儿童期经常久坐 成年后心脏更易损伤

一项新的研究显示，童年时期缺乏运动可能会导致成年后患心脏病和中风。研究发现，从童年到青年时期久坐的时间积累与心脏损伤有关，即使对体重和血压正常的人也是如此。因此儿童和青少年需要更多的运动来保护他们的长期健康。

芬兰库奥皮奥东芬兰大学的研究人员对年龄、性别、血压、体脂、吸烟、身体活动和社会经济地位等可能影响这种关系的因素进行了调整，分析了11岁至24岁之间久坐时间与17岁至24岁之间心脏测量值的关系。

这项研究包括766名儿童，其中55%是女孩，45%是男孩。11岁时，儿童平均每天坐着的时间为362分钟，在15岁增加到每天474分钟，在24岁增加到每天531分钟。这意味着，从童年到青年时期，久坐的时间平均每天增加169分钟。

研究结果显示，从11岁到24岁，久坐时间每增加一分钟，在17岁到24岁之间，左心室质量会增加。当再乘以169分钟的额外不活动时，这相当于在平均身高增加时超声心动图测量的左心室质量增加了3克。

研究人员指出，如果孩子们每天久坐的时间超过6个小时，无论体重和血压如何，不活动时间的积累都与心脏损伤有关。因此父母应该鼓励孩子多运动，带他们出去散步，限制他们花在社交媒体和电子游戏上的时间。