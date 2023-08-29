面瘫、耳聋、眩晕齐袭来？警惕这个良性瘤！

患者孙先生饱受面瘫之苦三十多年，起初通过针灸缓解，后来面瘫反复发作，不仅针灸治疗不再理想，还出现了平衡障碍、眩晕和全聋。最终，通过颞骨CT检查和增强颅底核磁检查，结果显示导致其面瘫的“真凶”是岩骨胆脂瘤。

岩骨胆脂瘤是一种累及颞骨岩部的表皮样囊肿，其发病率占所有胆脂瘤中的2.9%。虽属良性病变，但岩骨胆脂瘤却有很强的侵蚀破坏能力。因为它像螺丝钉一样镶嵌在耳朵深处，而其中还深藏着内耳和三条神经——支配面部肌肉活动的面神经、掌管听力的听神经和躯体平衡的前庭神经，当胆脂瘤破坏了内耳及这三条神经时，面瘫、耳聋、眩晕及平衡障碍等症状就会一齐袭来。

再回到孙先生这个病例，由于其患病时间长，胆脂瘤不仅破坏了三大神经，侵犯了中、后颅窝，还破坏了颅底颈内动、静脉周围的骨质，胆脂瘤与脑膜和颈内动、静脉紧紧相贴，若再不及时处理，可能会出现颅内感染及血管破裂等严重并发症。

最终，孙先生决定入院接受手术治疗。在多科室医生配合下，通过3D导航仪器，精准定位病变范围。在保护大脑、颈内动脉重要组织的同时，顺利切除胆脂瘤，并仔细刮除胆脂瘤囊壁，减少病变残留，减少疾病复发机率。日前，孙先生已经康复出院。

专家在此提醒，岩骨胆脂瘤起病隐匿，发现时常常已破坏广泛，对于单侧逐渐严重的耳聋、眩晕，特别是合并面瘫症状需警惕该病，应及时到医院就诊。

文/陈俊言 （北京清华长庚医院）