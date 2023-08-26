“0糖”“0蔗糖”“代糖”，有啥区别？

醉心甜蜜的感觉，又不想承受“糖”的负担，一些号称无糖、低糖的饮品开始成为不少年轻人的心头好。然而，面对包装上诸如“0糖”“0蔗糖”“代糖”等花样繁多的“健康宣示”，不少人还是傻傻分不清。那么，这些糖到底有啥区别呢？

科信食品与健康信息交流中心副主任、副研究馆员阮光锋在接受《中国消费者报》记者采访时介绍说，据科信中心此前开展的一项“中国消费者甜味剂认知调查”显示，超八成消费者选购无糖食品和饮料时通过“不含蔗糖”“0蔗糖”等标识来判断产品是否无糖，从而存在被误导的可能。

阮光锋解释说，标识“0蔗糖”，只代表产品不含蔗糖，但不一定代表无糖，甚至不一定是低糖。如果配料表中有果葡糖浆、结晶果糖、蜂蜜、浓缩果汁、果酱等配料，那就说明它仍然是有糖的。

而“0糖”食品或饮料，根据我国食品安全国家标准《预包装食品营养标签通则》规定，“0糖”是指每100克或100毫升固体或液体食品中的含糖量不高于0.5克。大家在选择食品时，一定要注意查看营养标签，注意区分。

所谓“代糖”，其实就是甜味剂，即赋予食品以甜味的物质，属于食品添加剂，主要有天然甜味剂和人工合成甜味剂两大类。

天然甜味剂包括天然物的衍生物和非糖天然甜味剂。前者有三氯蔗糖、阿斯巴甜（甜味素）、纽甜等，味质都接近于蔗糖，后者则主要有罗汉果甜苷（罗汉果提取物）、甘草类甜味剂（甘草提取物）和甜菊糖苷等，风味各异。

人工合成甜味剂，是采用化学合成、改性等技术得到的有不同特性的甜味剂，甜度远高于蔗糖，常用有糖精或糖精钠、甜蜜素等。

甜味剂须按照规定的范围和限量使用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）明确规定了甜味剂的使用范围和用量，也明确规定了哪些食品不允许使用甜味剂。只要是按照标准合理使用，都是安全的。

目前，饮料行业广泛应用的代糖大致有营养性代糖与非营养性代糖两种，前者以无糖饮料中常见的赤藓糖醇为代表，后者则以甜菊糖、罗汉果甜苷、阿斯巴甜、安赛蜜等为代表。

科信食品与健康信息交流中心的前述调查发现，消费者对糖和代糖（甜味剂）的认知较为模糊，存在大量混淆。比如大约70%的消费者认为糖精是糖，大约60%的消费者认为三氯蔗糖、甜菊糖是糖，但其实它们都是代糖，即甜味剂。同时，近30%的消费者认为结晶果糖不是糖，但实际上它是货真价实的糖。

阮光锋建议，消费者选购食物或饮品时应该养成看营养成分表的习惯。营养成分表会标注每100毫升产品中碳水化合物的含量及能量情况。部分食品或饮料的营养成分表会单独标注“糖”的含量，这有助于消费者判断所购买产品是否真正为“0糖”。（记者李建）