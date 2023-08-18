不要墨守成规 专家教你如何健康“贴秋膘”

入秋之后，很多人开始进补，即民间俗称的“贴秋膘”。重庆医科大学附属第一医院临床营养科主治医师张琪娟在接受人民网记者采访时表示，“贴秋膘”要根据自身情况选择合适的饮食方案，与其吃大鱼大肉，不如按需求均衡摄入营养。

“不要太急于‘贴秋膘’。因为经过了夏季，人体的胃肠功能相对较弱，所以进补也要循序渐进。”张琪娟介绍，随着生活水平的提高，人们日常生活中摄入的脂肪、蛋白质含量并不低，没必要刻意“贴秋膘”。尤其现在很多人已经出现超重肥胖，如果再摄入较多脂肪及肥肉，会增加多种慢性疾病风险，如肥胖症、痛风、心脑血管疾病、急性胰腺炎、肿瘤等。

张琪娟表示，与其吃大鱼大肉，不如按需求均衡摄入营养。秋季来临，在保证食物多样，合理搭配的基础上，建议每日摄入蔬菜不少于300克，可多选择深色蔬菜，如菠菜、胡萝卜、番茄、芥菜、西蓝花等。新鲜水果每天摄入200至350克，果汁不能代替新鲜水果。

对于身体瘦弱、贫血、低血压、怕冷的人群，在均衡饮食的基础上，可以适当增加牛羊瘦肉或蛋白粉的摄入，配合适当运动，增加机体的肌肉量。必要时可适量补充动物肝脏等富含铁的食物，再配上充足的主食，有助于改善健康状况、提高抗寒能力。

对于存在营养不良及消化不良的人群，秋天在均衡营养的基础上，可适当进食营养丰富、易消化，又有助于改善肠道功能的发酵食品，如酸奶、发酵面包等。发酵食品本身富含多种人体需要的益生菌群，可补充肠道益生菌群，改善肠道功能，增强人体的免疫力。

同时，张琪娟建议，在天气凉爽的时间段内，可多进行一些户外运动，晒晒太阳，补充维生素D。