身体疲乏没精神 “秋乏”来袭如何应对？

出伏后，天气由热转凉，很多人容易出现疲乏、注意力不集中等情况，这就是人们常说的“秋乏”。如何缓解“秋乏”？不妨试试天津市第一中心医院中医科主任刘纳文给出的这些建议。

刘纳文在接受人民网记者采访时介绍，俗话说“一夏无病三分虚”。夏季天气炎热，人体大量出汗，即使没有大病，身体也会有几分虚弱。由夏转秋后，机体在夏季时损耗的阴津未恢复。阴津阳气皆不足，故而人们常感疲乏、倦怠、四肢无力，这便是“秋乏”的来由。

“‘秋乏’是一种自然现象。适当调整生活方式，顺四时养生，‘秋乏’可自然缓解。”刘纳文建议，规律起居，保证睡眠。适当午睡可帮助恢复精力，消除困倦。午睡时间可选择饭后半小时左右，休息20至30分钟为宜。

“除了保证睡眠，多到户外走走，适度有氧运动也可消除‘秋乏’。”刘纳文表示，跑步、打拳、跳绳、登山等运动可以促进人体的神经、心血管和呼吸系统健康，起到解“秋乏”的效果。老年人可做操、快走，缓中加力，锻炼骨骼肌的同时还能改善心肺功能。需要注意的是，不要太早晨练，因为出伏后的初秋时节，温差逐渐加大。有些人四五点钟就外出晨练，此时人容易受寒冷的刺激，让早晨本已较高的血压上升更快，从而增加脑血管意外的可能性。

刘纳文还建议，适当进补，增加营养。秋季进补宜选用滋阴之品，如百合、芝麻、秋梨、银耳、莲藕、杏仁等食物。适量增加优质蛋白质的摄入，如鸡蛋、瘦肉、鱼、乳制品等。宜多吃碱性食物，如苹果、海带、新鲜蔬菜、香菇、豆类等，中和体内的酸性物质，消除疲惫。勿过食辛辣和过量饮酒，以防生内热而伤阴。

刘纳文提示，秋季日照时间变短，人体分泌褪黑素增多，抑制了甲状腺素、肾上腺素的分泌，使人感到情绪低落。因此，秋季应多晒太阳，主动疏导不良情绪。