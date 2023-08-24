研究显示逆境会永久改变大脑

科技日报北京8月23日电 （记者刘霞）荷兰拉德堡德大学神经科学家开展的一项新研究表明，逆境会永久性地改变大脑的功能。此外，大脑对逆境的异常反应与焦虑症状有关。这项研究有望在早期发现精神疾病。相关论文刊发于21日出版的《自然·神经科学》杂志。

研究人员对约170人开展了调查，收集了其一生中的各种数据，尤其关注逆境，即已知对发展有负面影响的因素或事件。例如，母亲在怀孕期间吸烟、分娩期间出现并发症、经受虐待或遭遇重大事故等。

此外，研究人员还通过扫描确定了这些人的大脑结构。然后，他们利用人工智能来寻找逆境和大脑模式之间的联系。分析表明，二者之间的关联非常清楚，而且也很稳定。研究人员在25岁和33岁两个年龄段都发现了这些关联。根据这一结果，他们可以预测大脑对逆境的反应。

这项研究的特别之处在于，他们可追踪25年前发生的事件对大脑的影响。更重要的是，能帮助预测哪些人更有可能患上精神障碍疾病。通过揭示大脑对逆境的正常反应，就可确定出异常反应。研究发现这种偏离模式与焦虑症状有关，这些焦虑在许多精神障碍疾病中起核心作用。

研究团队希望这一发现有助更早发现精神疾病，以便患者能够更早、更有效地接受治疗。