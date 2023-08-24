如何缓解悲秋情绪？多做这些运动助你平安度秋

秋季，虽没有了热扰心神，但人们容易产生悲伤的情绪，俗称“悲秋”。现代医学研究表明，秋季日照时间变短，人体分泌褪黑素增多，抑制了甲状腺素、肾上腺素的分泌，易使人感到情绪低落。

“有研究发现，锻炼可诱发积极的思维和情感，这些积极的思维和情感对抑郁、焦虑等消极心境具有抵抗作用。”上海市第一人民医院康复医学科副主任医师缪芸在接受人民网记者采访时介绍，适当的运动可以增加机体的摄氧量，对于情绪控制助益大。

“登山不失为秋季锻炼好的方式。登山有益身心放松，不仅能欣赏秋日美景，登高望远还有利于开阔心胸，同时还能促进登山者的神经、心血管、呼吸和肌肉骨骼系统的健康。”缪芸表示，登山时，随着高度在一定范围内的上升，植被丰富的山地大气中的氢离子和被称为“空气维生素”的负氧离子含量越来越多，置身其中如同进行了一场“森林浴”。爬山运动加之气压的轻度降低，能促进人的生理功能发生一系列适应性调节，使肺通气量、肺活量增加，血液循环加速，脑血流量增加。

另外，慢跑也是一项理想的秋季运动项目。慢跑不仅能增强血液循环、改善心功能，还能改善脑的血液供应和脑细胞的氧供应，减轻脑动脉硬化，使大脑能更加高效地工作。慢跑不仅对身体健康有好处，还对心理健康也有好处。跑步时会增加体内内啡肽的分泌，缓解焦虑与紧张，使人感到更快乐。

“秋季锻炼不当也会伤身。”缪芸提示，秋季温度低，身体会反射性地出现血管收缩、柔韧度降低、关节活动范围减小等情况。因此，锻炼前要充分做好准备活动，防止关节韧带损伤、肌肉拉伤，避免心率过快提高等，准备活动的时间和内容以身体微微发热为宜。另外，秋日清晨气温低，应根据户外的气温变化来增减衣服。锻炼后切忌穿着汗湿的衣服在冷风中逗留，以防着凉。