不吃晚饭=减肥？别傻了

很多朋友认为，不吃晚饭是最好的健康减肥方式，并且在坚持一段时间后也确实发现自己变瘦了，这种办法真的有用吗？其实不然。

不吃晚饭减掉的多数是水分

对人体还有这五种伤害

不吃晚饭的危害大，因为减掉的多数都是水分，不但容易反弹，而且还会影响我们的健康。

我在门诊中就遇到过这样的病例：为了减肥长期不吃晚饭，结果体重没有降多少，还落下了一饿就胃疼的毛病。

而且，人在饥肠辘辘时很可能抵制不住诱惑而暴饮暴食，反而会更胖。

不吃晚饭的危害有哪些呢？

1.抵抗力下降：我们的器官需要充足的营养，机体才能正常运转。如果长期不吃晚饭，身体器官缺乏营养，抵抗力自然会下降。

2.肠胃受损：这是因为，饥饿时会分泌胃酸，胃内得不到有效食物的刺激和胃酸中和，则会造成胃酸对黏膜产生损伤。久而久之，就会出现急慢性胃炎和消化性溃疡及消化功能紊乱等一系列的胃部疾病。

3.影响大脑功能：人体在夜间自身的血糖偏低，如果不吃晚饭体内的血糖会更低，大脑得不到充足的营养自然会影响大脑的功能，记忆力和注意力都会大大降低。

4.易患胆结石：不吃晚饭时，我们处于空腹状态，体内胆汁中的胆固醇浓度增加，也容易导致胆结石。

5.容易低血糖：如果人体长时间没有能量供给，胰岛素分泌就可能出现异常，从而让血糖水平急剧下降，出现头晕眼花、体力不支、出汗、心悸和手抖。糖尿病人群甚至会诱发糖尿病并发症。

晚饭怎么吃更健康

记住“三个半拳头”饮食法

晚饭应该宁早不晚，吃到七分饱，清淡为主，食材种类多、能量少，饭后不做剧烈运动。

一句话总结就是：“健康晚饭=三个半拳头”。其中包括“两个拳头的蔬菜”“一个拳头的主食”“半个拳头的蛋白质”。

两个拳头的蔬菜：深绿色带叶蔬菜好处多，它不但能保护视力，对预防心脏病和中风也很有效果。

一个拳头的主食：小麦、玉米等谷物，以及土豆、红薯等含有大量的碳水化合物，能参与供能、为肌肉和大脑提供能量。

半个拳头的蛋白质：最好以蛋白质丰富的白肉为主，比如鱼肉、鸡肉等，不仅脂肪含量低，还容易消化。

注意少吃这五种食物

远离肠胃不适

晚饭要少吃辛辣食物、胀气食物、高钙食物、油腻食物、黏硬食物。

辛辣食物会引起便秘、消化不良；胀气食物在消化过程中会产生大量气体，导致胀气影响睡眠；高钙食物消化分解后容易堆积在肾脏和尿道中，引发结石；油腻食物不但会让我们变胖，还容易产生三高、心脑血管疾病等问题；黏硬食物不易消化，易导致慢性胃炎。

因此，一日三餐，饮食规律，才是健康生活的必备法宝。我们平时应该控制好运动量和摄入量，这样减肥才能事半功倍，而不应该错误地寄希望于不吃晚饭。

文/王艳丽（首都医科大学宣武医院）