防“秋燥”怎么样吃才好？中医专家给出这些建议

秋风送爽。在享受秋高气爽的同时，不少人发现身体变得有点“干”。鼻咽干燥、咽痛干咳、眼睛干涩、皮肤干燥……河南中医药大学第一附属医院副主任医师李彬在接受人民网记者采访时表示，这些都是秋燥的典型症状。

“燥为秋季之主气，多伤肺阴。”李彬表示，秋天食养应多选择甘润养肺、滋阴润燥类食物，如梨、甘蔗、石榴等含水量丰富的水果，以及芝麻、核桃等质润滑肠的食材。适量食用葡萄、猕猴桃、柚子、山楂等带有酸味的食品，可起到补肺阴、敛肺气的功效。需要注意的是，糖尿病患者如果血糖控制不平稳，不建议食用此类食物。另外，要少食辛辣食物，不可过食海鲜。

同时，李彬为大家推荐了几个适合秋季的养生食疗方：

楂梨膏——润燥生津 健胃消食

将新鲜山楂500克、梨500克去核，捣取自然汁，于锅中加热，文火煎熬至汁液黏稠，然后加入适量蜂蜜收膏，待凉后置于干燥密闭容器内储存即可。食用时每次取1汤匙，以沸水冲化，饮服，每日2次。

百合莲子饮——健脾和胃 安神养心

干百合100克，干莲子75克，冰糖50克（可由自己的口味加减）。干百合浸水一夜后，冲洗干净。干莲子浸泡4小时，冲洗干净。将百合、莲子置入清水锅（砂锅最好）内，武火煮沸后，加入冰糖，改文火续煮40分钟即可。

银耳汤——滋阴润肺 补肾益精

将银耳用温水泡发，洗净，放入碗中，加水适量，放入冰糖；然后置于蒸锅中，蒸1小时，待银耳熟烂即可食用。糖尿病患者慎用。

川贝雪梨——清热化痰 生津止咳

梨（勿去皮）1个，川贝5克，冰糖适量。梨洗净后，在梨的上四分之一处横着切开，上部分做盖，将梨核挖去，待用。将贝母捣碎成粉末，放入梨中，上面撒上冰糖，盖上梨盖。将贝母梨放入蒸锅，用旺火蒸1小时取出，梨汁和果实一起食用。

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