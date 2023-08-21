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健康“医”点通

当心“秋老虎”发威 这6个方面需要注意

陈子源 闫妍

2023年08月21日13:36 来源：人民网

夏秋交际，盛夏余热未消，极易出现午后高温、昼夜温差加大的现象，很容易中暑，故素有“秋老虎”之称。河南中医药大学第一附属医院副主任医师巴明玉在接受人民网记者采访时表示，“秋老虎”不仅带来高温天气，同时也伴随着昼夜温差大、空气干燥等特点。应对“秋老虎”，这些方面需要注意。

(责编：孙红丽、高雷)




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