如何正确地发泄情绪？

发泄——释放负面的、压抑的情绪，会使人感觉很好，但它真的对你有好处吗?专家表示，这取决于许多因素，包括谁是发泄的对象，一个人发泄的频率，以及他们收到的反馈类型。

波士顿马萨诸塞州总医院的研究人员表示，总的来说，人们确实需要把负面情绪发泄出来。然而，人们的工作方式决定了发泄是健康还是不健康，是有效还是无效。

人际关系、工作、财务和歧视只是日常压力源中的一部分，可能会激发人们发泄的需求。研究表明，这种压力会增加患心血管疾病的风险，而释放或管理压力可以改善身心健康，降低患心血管疾病的风险。拥有强大的社会支持网络与更好的心理健康有关。

哈佛医学院精神病学助理教授米尔斯坦说，向拥有强大的社会支持网络中的人发泄是减少日常压力源影响的一种方法。给朋友打电话，把情绪发泄出来会很有帮助。它帮助你感到与社会支持网络的联系，这是生活满意度和整体幸福感的重要决定因素。

与支持你感受的人交谈可能会有所帮助，即使那个人提供了不同的观点。不过，向一个无视你感受的人发泄情绪可能是有害的。分享却得不到对方的回应是无效的。它可能会让你觉得自己没有价值，或者不可爱。

如果听者放大了负面情绪，发泄也可能适得其反。另一个负面后果是，如果听者厌倦了倾听，如果你一次又一次地发泄，这个人可能不想出现，这会破坏社会关系。对于主要的压力源，与治疗师交谈可能会更有帮助。

如果向别人大声说出自己的感受会让人感到不安全，另一种选择是把它们写下来。

研究发现，表达性写作对健康有很多好处，表达性写作就是每天写下自己的感受。它已被证明有助于从创伤经历中愈合，并有助于降低血压，增强免疫系统，改善睡眠，减轻抑郁和疼痛。

无论是在纸上还是当面释放情绪，研究人员建议要找到方法，既关注积极的一面，也关注消极的一面。例如，在发泄过程结束时，把注意力集中在自己感激的事情上，这有助于恢复积极的情绪，正念练习也是如此。

研究人员指出，可以制定一个放松计划，比如深呼吸或冥想。锻炼也可以缓解压力，释放负面情绪。而幽默也是一种很好的应对策略，向一个有幽默感的朋友发泄可能会有双倍的帮助。