查小明：“量体裁衣”为乳腺癌患者制定精准治疗方案

“乳腺癌正在进入‘量体裁衣’的精准治疗时代，促进患者最大化获益。此外，还要关心关爱他们的心理健康，要让患者 ‘活得久’，更要‘活得好’。”近日，江苏省人民医院普外科乳腺专业组副主任查小明做客人民健康《推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生》系列直播节目，就乳腺癌综合治疗、患者心理健康等话题进行了分享。

新辅助疗法为患者“量体裁衣”

近年来随着乳腺癌治疗手段的不断创新，患者生存时间大大延长，乳腺癌已步入“慢病”时代。

手术是乳腺癌综合治疗的重要手段，作为一名资深的乳腺外科医生，查小明见证了该领域的理念变迁和技术发展给乳腺癌治疗带来的积极影响。他说：“乳腺癌手术治疗已从过去单一的‘一刀切’转变为更为人性化和精准化的保乳手术、腋窝淋巴结清扫等治疗方法，大幅提升了治疗效果。并且，在围手术期，也涌现了很多创新治疗模式给无法手术或预后较差的患者带来希望。”他以术前新辅助治疗为例介绍说，新辅助治疗通常针对肿瘤晚期或肿瘤较大的患者，其目的是通过化疗、靶向治疗等方法使肿瘤缩小、分期降级，让不可手术者可手术、不可保乳者可保乳，同时判断肿瘤对药物的敏感性，指导后续用药和治疗方案调整。“目前乳腺癌新辅助治疗趋于多样化，在此背景下，更需要内科、外科、影像科等多学科合作，为患者‘量体裁衣’地制定治疗方案，让患者得到更好、更适合的治疗。”查小明补充。

越来越多的现代乳腺癌手术在确保治疗效果的基础上，积极追求术后美观。近年来，查小明所在的江苏省人民医院大力开展和研究微波、射频消融等微创创新术式，激发肿瘤免疫力，把“冷肿瘤”变为“热肿瘤”，达到释放抗原、消灭肿瘤的目的，为患者提供了“留住美”的新选择。查小明期待未来能有更多创新技术应用于外科，促进乳腺癌治疗更为精准有效，进一步减轻手术给患者带来的负面影响。

医研企合作助力推进药物创新

技术及药物创新是乳腺癌诊疗发展的重要推动力，为患者提供更多、更先进有效的治疗方法，让他们获得更优质、更长期的生存。对此，查小明认为，相较于手术的进步，药物的创新发展更为日新月异。几十年前，乳腺癌治疗以化疗为主，且药物匮乏，之后不但涌现了多个化疗药物，还出现了能够应用于内分泌治疗的抑制剂，丰富了乳腺癌的治疗手段。“尤其在HER2阳性乳腺癌领域，过去这类患者预后很差，而国产曲妥珠单抗的上市更提升了靶向治疗的可及性，帕妥珠单抗的应用也让‘双靶’治疗更有的放矢，可以说HER2阳性乳腺癌的治疗越来越精准、患者的生存率也得到了极大的提升。”他说。

乳腺癌虽然已步入“慢病化”时代，但临床仍有许多亟待攻克的难题，药物创新仍任重而道远。查小明说：“药物研发除了继续聚焦临床之需，还要加强医研企合作的广度和深度。此外，在提升研发质量的同时更应加快基础研究、实验研究转化效率，让成果尽快走到临床，惠及患者。”对于乳腺癌治疗药物的发展前景，查小明希望在不久的将来，能够仅以药物就能实现治愈乳腺癌，让该疾病的治疗继续向前一步——迈入“便捷治疗、大部分治愈”的新时代。

多方协作关爱患者心理健康

“乳腺癌患者不仅需要生理上的治疗，在心理上也更需关心和关爱。”查小明说，由于乳腺癌患者年龄大多集中在40岁至60岁之间，除了疾病的困扰，家庭压力、生活压力甚至工作压力也是患者经常需要面对的问题。因此心理关爱对于治疗效果尤为重要。江苏省人民医院乳腺外科护理团队通过建立相关网站、微信群等方式，与患者进行深入沟通，及时掌握患者心理变化，给予关爱和帮助。并且，医院还将关爱延伸至患者家属，对他们进行科普宣教和心理疏导，让家属也参与到关爱患者的行列中来，以科学、有效的方式，帮助患者树立正确的抗癌观念和信心。

此外，查小明还指出，关爱癌症患者不仅是医疗行业的责任和义务，也需要全社会更多群体的参与，让患者感受到全方位的支持。例如，慈善机构可以聚焦经济困难的乳腺癌患者，并给予帮助；媒体和各类传播平台能够与专业人士合作，开展乳腺健康科普宣讲，帮助患者克服心理负担；患者组织定期开展患者交流活动、提振抗癌信心，看见生活的美好。

“相信在全社会的关注和关爱下，癌症患者的治疗之路一定能够走得更顺，更快康复，更好地回归社会和正常生活。”查小明说。（周璨晨）