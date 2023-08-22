全国居民健康素养水平达27.78%

本报北京8月21日电 （记者白剑峰）记者今天从国家卫生健康委获悉：2022年我国居民健康素养水平达到27.78%，比2021年提高2.38个百分点，继续呈现稳步提升态势。

监测结果显示，2022年全国城市居民健康素养水平为31.94%，农村居民为23.78%，较2021年分别增长1.24和1.76个百分点。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为31.88%、26.70%和22.56%，较2021年分别增长1.48、2.87和3.14个百分点。城乡居民基本知识和理念素养水平为41.26%，健康生活方式与行为素养水平为30.63%，基本技能素养水平为26.00%，较2021年分别提升3.60、2.58、1.72个百分点。6类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养58.51%、科学健康观素养53.55%、健康信息素养39.81%、慢性病防治素养28.85%、传染病防治素养28.16%和基本医疗素养27.68%。各类健康问题素养均有不同程度提升。其中，健康信息素养水平增幅最大，较2021年提升了3.88个百分点。

本次监测覆盖31个省（自治区、直辖市）的336个县（区）1008个乡镇（街道），对象为15—69岁常住人口，共得到有效调查问卷71842份。

《 人民日报 》（ 2023年08月22日 14 版）