国家医保局：目前已有50余种罕见病用药纳入医保药品目录

人民网北京8月22日电 （记者乔业琼）国家医保局官网近日发布《关于政协十四届全国委员会第一次会议第03136号（医疗卫生类270号）提案答复的函》显示，目前获批在我国上市的75种罕见病用药已经有50余种纳入医保药品目录。

近年来，国家医保局通过优化准入程序，及时将符合条件的罕见病用药纳入医保目录。2023年国家医保药品目录调整工作方案中对罕见病用药的申报条件未设置上市时间限制，纳入国家鼓励仿制药品目录的药品可以申报当年医保目录，进一步拓宽了罕见病用药的准入范围。

在罕见病用药供应保障方面，国家医保局联合国家卫健委先后印发相关文件，通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足谈判药品供应保障、临床适应等方面的合理需求。截至2023年6月底，全国已有22.9万家定点医院和药店配备了包括罕见病用药在内的目录谈判药品。

此外，在完善罕见病多层次医疗保障体系方面，通过完善高额费用负担患者综合帮扶机制，积极引入市场力量，推动慈善组织、商业健康保险、医疗互助等社会各方力量参与救助保障，发挥保障合力。

据了解，国家医保局将持续完善医保准入谈判制度，综合考虑临床需求、医保基金承受能力等因素，将更多符合条件的罕见病用药按程序纳入医保药品目录，进一步提升罕见病用药保障水平。