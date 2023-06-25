直播预告：专家带您了解健康“第一杀手”脑卒中

脑卒中是一种高发的急性脑血管疾病，被称为人类健康的“第一杀手”。近年来，我国脑卒中发病率呈现上升趋势，大部分患者不同程度丧失劳动力或生活不能自理，给家庭和社会造成巨大负担，脑卒中的防治迫在眉睫。

6月26日10:00，福建医科大学附属第一医院神经外科主任医师林元相与神经内科主任医师方玲将做客“人民好医生”客户端直播间，与广大网友聊一聊有关脑卒中防治的话题，欢迎关注。

专家简介：

林元相，主任医师、教授，医学博士，博士研究生导师。福建医科大学附属第一医院神经外科行政主任。福建省神经医学中心副主任、福建省神经病学研究所副所长、福建医科大学神经外科研究所副所长。

方玲，福建医科大学神经病学专业博士后，现为福建医科大学附属第一医院神经内科主任医师。

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