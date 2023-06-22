端午假期警惕儿童气道异物

气道异物是较常见的儿童意外伤害，也是引起5岁以下幼儿意外死亡的主要原因之一。节假日是儿童气道异物的高发期，家长要特别注意，以防意外发生。

郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）耳鼻咽喉科主任张军辉在接受人民网记者采访时表示，气道异物可导致气道梗阻、窒息，甚至死亡。异物以开心果、核桃、花生、瓜子等干果居多。一旦孩子被异物堵塞气道引起窒息，建议家长立即使用海姆立克法进行急救处理，并尽快送往医院救治。

对于小婴儿，使其面朝下，或放在家长大腿上，头低脚高位，手臂托其胸腹部，一手捏住婴儿颌骨两侧，另一手拍打婴儿背部肩胛骨位置，连拍1次至5次；无效则改为仰卧位，双手中指或食指放在婴儿腹部，快速向上推压数次，但要很轻柔，并观察婴儿是否吐出异物。

对于三岁以上的儿童，急救者站或跪在孩子背后，一手握拳另一手放于其上，并置于孩子的肚脐和胸骨的剑突间，用力向着孩子的后上方挤压，以造成胸腔压力增加而把哽住的异物挤出，推5次至10次，每次间隔约3秒钟。

张军辉表示，对于异物未完全堵塞气道的患儿，在异物吸入期剧烈呛咳，而后进入安静期，接下来就是炎症刺激期和并发症期。安静期患儿可有喉鸣或者轻微咳嗽而无其他症状，常被忽视。而炎症刺激期和并发症期出现的早晚与气道异物的性质和大小有关。因此，只要孩子有异物吸入史都要及早去医院诊治，以免延误治疗。

张军辉提示，0岁至5岁是儿童吸入异物的高发年龄，这个时期的儿童需要家长的高度关注。家长给孩子准备的食物要切成细块，并教孩子吃东西时充分咀嚼；5岁以下的孩子最好不要吃瓜子、果仁等整颗的坚果；食用果冻、糖果、鱿鱼丝、花生酱、长面、多刺的鱼等食物时要特别小心；孩子口中含有食物时，应避免让其大笑、讲话、行走或跑步。