高温天气警惕热射病 专家教你这样判断和急救

近日，多地陆续发布高温预警，在本期《一分钟养生课》上，西安交通大学第二附属医院急诊科副主任医师彭卓提醒广大网友，注意防暑降温，尤其要警惕热射病。

“热射病是一种最严重的中暑类型，又叫中暑高热。” 彭卓介绍，热射病可分为劳力性热射病和非劳力性热射病，其发病原因大多与夏季高温高热环境及重体力劳动相关。劳力性热射病大多是中青年人在夏天高温高热环境下从事重体力活动，或者剧烈运动所导致；非劳力性热射病多在既往有慢性基础疾病，或者年老体弱的人群中较易发生。

如何判断中暑患者有没有热射病症状？彭卓表示，热射病的突出特征是高热、无汗、意识模糊。在中暑早期可能会出现乏力、胸闷气短、头晕目眩、恶心等症状。“如不及时处理，可能进展为多器官功能衰竭，甚至危及生命。”

彭卓解释，人在持续的高温环境下，会导致机体应激机制失衡。如果体温持续升高，会对循环系统、中枢神经系统、呼吸系统以及肝肾功能造成直接损害，甚至出现弥漫性血管内凝血。如不及时处理，热射病的死亡率可高达80%以上。

已经出现热射病，如何做好急救？彭卓建议，首先，尽快把患者转移到阴凉通风的地方，用风扇或是扇子给患者吹风，进行体表降温。同时将患者的衣物解开，用现场能用的所有措施来给患者降温，比如用温水或冰水擦拭身体，或者在颈部、腋窝和腹沟处放置冰块或湿毛巾来降温。必要时及时送医。