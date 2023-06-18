父亲节 这份男性心血管疾病防治指南请收藏

今年的6月18日是父亲节。关爱父亲，从关心他的健康做起。近年来，我国血管性疾病发病率不断攀升。与此同时，心血管疾病发病呈现年轻化趋势。中南大学湘雅三医院心血管内科副主任医师彭丽萍提示，研究发现，男性如有血脂异常、抑郁、吸烟这3项危险因素，患心血管疾病的风险高于女性。

彭丽萍介绍，从数据上看，非高密度脂蛋白胆固醇升高会使男性患心血管疾病的风险增高28%；抑郁会使男性患心血管疾病的风险增高42%；吸烟会使男性患心血管疾病的风险增高30%。因此，男性为了减少患心血管疾病的风险，应做到血脂管控、抗抑郁、戒烟。

今年，《中国血脂管理指南（2023年）》（以下简称《指南》）发布。《指南》再次强调了生活方式干预血脂异常的基石地位。彭丽萍表示，首先，均衡饮食。建议每日摄入碳水化合物占总能量的50%至65%。选择食用富含膳食纤维和低升糖指数的碳水化合物替代饱和脂肪酸，以谷类、薯类和全谷物为主，充分摄入蔬菜水果。控制油脂、盐、糖、精白淀粉的摄入，控酒精，对血脂升高的人群，特别是甘油三酯偏高的人群要严格限酒。其次，控制体重。建议体重指数控制在20.0至23.9kg/m?。第三，坚持锻炼。建议每周5至7天，每次30分钟中等强度代谢运动。对于ASCVD（动脉粥样硬化性心血管疾病）患者应先进行运动负荷试验，充分评估安全性后再进行身体活动。

彭丽萍提示，超高危ASCVD患者应尽早强化降脂治疗；血脂目标应严格控制为LDL-C（低密度脂蛋白C）自基线降低≥50%，且<1.4mmol/L。在血脂达标后长期坚持，避免血脂水平反弹。

“心理的健康对于改善人体心血管健康大有裨益。”彭丽萍说，当男性出现情绪低落、对生活没有兴趣时，请寻求家人或医生的帮助，积极进行疏导。

彭丽萍还表示，吸烟会损伤血管内皮功能，导致动脉粥样硬化改变，使血管腔变窄，动脉血流受阻，引发多种心脑血管疾病，吸烟还会影响心脑血管疾病的其他危险因素，产生协同作用。有充分证据说明，吸烟可以导致动脉粥样硬化、冠状动脉粥样硬化性心脏病、脑卒中、外周动脉疾病，吸烟量越大，吸烟年限越长，疾病的发病风险越高。戒烟可明显降低这些疾病的发病风险，并改善疾病预后。（视频制作：实习生杨依莎）