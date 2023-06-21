夏至养生 保护阳气是关键

今日，我们迎来夏至节气。夏至是二十四节气中的第十个节气，也是二十四节气中最早被确定的一个节气。夏至是盛夏的起点。炎炎夏日，有哪些养生要点需要注意？

河南中医药大学第一附属医院主任医师张道培在接受人民网记者采访时介绍，夏至是一年中阳气最旺盛的时节，此时人体的阳气也进入极盛阶段。《黄帝内经》中有“春夏养阳，秋冬养阴”的养生原则。因此，此时养生要注意保护阳气。

“中医理论认为，阳气是脏腑组织器官功能活动的动力。如内脏器官缺乏动力，人体就会阳气不足，出现疲劳乏力、头疼、头晕，甚至眩晕等症状。”张道培说。

张道培表示，夏至时节，不要久吹空调。长时间吹空调、风扇会使寒气凝滞在身体里，使身体的气血运行受阻。空调的温度不要太低，保持室内外温差不超过7摄氏度为宜，夜间宜使用定时功能，不要吹一整夜。

同时，不要贪食生冷。冷饮吃太多不仅不能解暑，反而会引发健康问题。夏季人体阳气呈向外扩散的趋势，如果摄入生冷食物过多，会严重损耗阳气，还容易出现肠胃问题。

张道培还提示，夏季气温高，人体排汗使体内水分大量流失，易使大脑供血不足，产生头痛、头晕等症状。对此，需充足饮水。（视频制作：实习生杨依莎）