夏季适合健步走 请查收正确打开方式

夏季天气热，很多人都懒洋洋的，不想运动，这样会导致身体素质变差。那么什么运动适合夏季呢？四川省医学科学院·四川省人民医院健康管理中心运动健康管理师陈莞婧表示，迈开双腿，你就自然融入了健身大军，走路是夏季最好的有氧运动之一。

“走路可以说是一项最为方便、温和的有氧运动。”陈莞婧介绍，选择清晨或者傍晚出去走走，活动一下关节，不仅可以改善心脏和呼吸功能、促进消化、提高免疫力，还可以预防骨质疏松。但散步可达不到健身的效果，要想“走”出健康，建议健步走。

陈莞婧说，正确健步走需要注意动作正确、负荷适宜，才能获得更好的锻炼效果。在健步走时，要抬头挺胸、收腹、保持身体正直，不要含胸驼背，目视前方，以较快的速度，大步行走，脚跟着地时要轻盈，膝关节不可过于伸直，以减轻对膝关节的冲击。双臂自然摆动，幅度在30至45度之间为宜，速度约1秒走2步。

“有些朋友执着于每天走路步数，认为走得越多越好。”陈莞婧提示，这样的做法是错误的。对于身体状况良好，走路也比较稳的人群来说，每天健步走半小时到1小时，走5000至6000步即可。如果是老年人，建议量力而行，在保证安全的前提下，以走路时和走路后身体感觉舒适、愉快为宜。

陈莞婧表示，要想走路不伤身，还要注意以下几点：

1.不要拔腿就走。锻炼前后要做热身、整理和拉伸。

2.健步走虽然强度不大，但也有正确的呼吸方式。鼻吸口呼，均匀呼吸，不要憋气，可以2步1呼吸。

3.健步走要选择合适的场地，如操场等。“压马路”不仅存在安全隐患且呼吸不到新鲜空气，还可能因为地面硬，对膝盖产生反作用力，造成损伤。

4.在大风、湿热、暴晒等天气时不要健步走。

陈莞婧还提示，夏季健步走的时候，要少量多次补充温开水，不可暴饮冰镇饮料。运动后及时擦干汗水，避免冷热交替导致感冒。（视频制作：实习生李炅）