端午假期出游 小心蜱虫叮咬

夏季是各类蚊虫的活跃期。蜱虫就是其中的一种，它常出现在草林茂盛的地方，悄无声息地钻到人体内吸血，严重时可致命。天津市第一中心医院皮肤科主任医师曾三武在接受人民网记者采访时提示，端午假期郊外游玩，小心蜱虫叮咬。

问：什么是蜱虫？

曾三武：蜱虫，俗称狗鳖、牛虱、草爬子，常常隐藏在浅山丘陵的森林、草丛、牛羊皮毛间。它生长的每个阶段都必须以吸血为生。没吸血时，其腹背是扁平的，仅有芝麻粒般大小，吸血后变得如黄豆大小，大的甚至可达指甲盖大。

问：被蜱虫咬后危害有多大？

曾三武：常见的危害是诱发过敏反应，出现蜱虫叮咬相关皮肤病，比如发热、过敏性皮炎及皮疹。

蜱虫是多种病原体的传播媒介，比如：病毒、立克次体、螺旋体等，可以传播多种传染病，如森林脑炎、蜱传出血热、莱姆病、蜱传斑点伤寒、发热伴血小板减少综合征。

问：蜱虫喜欢叮咬哪些部位？

曾三武：蜱虫喜欢找人或动物的隐蔽部位，主要是在皮肤较薄、不太容易被骚动的部位。比如，人的颈部、耳后、肚脐、脚趾缝、腿部等，都容易被蜱虫叮咬。

问：被蜱虫叮咬后会有哪些症状？

曾三武：在被蜱虫叮咬后，皮肤局部会出现水肿性丘疹、淤点、淤斑，或质地较硬的结节性损害，自觉瘙痒或者疼痛，严重时会发热，甚至周身泛发皮疹。除损伤皮肤外，蜱叮咬皮肤时将唾液中的毒素注入人体，容易引起“蜱瘫痪症”，表现为急性上行性麻痹，严重的患者可能因呼吸中枢受累而死亡。另外，还可出现畏寒、头痛、腹痛、恶心、呕吐等“蜱咬热”症状，及血小板减少、肝酶异常、心肌酶异常、凝血功能异常等多器官功能受损症状，危及生命。

问：被蜱虫叮咬后如何处理？

曾三武：首先要仔细检查有无虫体附着皮肤上，如无虫体，只是轻度皮肤红肿、瘙痒，可以外涂止痒消炎药膏即可；如有虫体，一定不要拍打，拍打可能会造成蜱虫喙器折断，引起感染，可以用凡士林、石蜡油等，涂抹蜱虫头部，隔绝蜱虫周围空气，然后用镊子轻轻将其拔出。如无法自行处理，请立即前往医院。

问：如何防止蜱虫叮咬？

曾三武：外出时尽量避免到植被多、草丛和树木茂盛的地方，或尽量减少驻留时间。注意穿长衣长裤，并扎紧袖口、裤腿处和腰部，不要穿凉鞋。外出回家后要及时洗澡，并认真检查身体或衣服上是否有不正常的“黑点”。