国家医保局推出首批十六项医保服务便民措施

新华社北京6月17日电（记者彭韵佳、沐铁城）国家医保局17日发布《关于实施医保服务十六项便民措施的通知》，推出首批十六项医保服务便民措施，以简化手续、精简材料、压缩时限、创新服务模式，十六项医保服务便民措施主要包括“减环节”“优流程”“优服务”“一站办”“减跑动”五个方面。

一是“减环节”，提速医保转移接续。取消转出地出具参保凭证和转入地出具联系函两个办理环节，将基本医保跨省转移接续时间由原来45个工作日压缩为15个工作日，开通医保关系转移接续“跨省通办”服务，方便群众线上申请、查询办理进度。

二是“优流程”，便利异地就医备案。依托国家医保服务平台App、国家异地就医备案小程序，方便参保人线上办理异地备案；扩大备案范围至高血压、糖尿病等5种门诊慢特病患者；未异地备案的急诊抢救参保人员可视同已备案；允许跨省长期居住人员在备案地和参保地双向享受待遇。

三是“优服务”，便捷群众医保信息查询。开通国家医保服务平台App、网厅或地方医保服务平台等多种查询渠道，在医保经办大厅和有条件的银行营业网点、社区服务中心、定点医药机构等场所设立医保自助区，方便群众查询个人缴费记录、医保账户、医保药品目录等信息。

四是“一站办”，推行医保服务“一窗通办”。针对传统服务窗口职能单一、群众多头跑腿等弊端，推进医保经办服务窗口“综合柜员制”，窗口前台不分险种、不分事项、一窗受理、一站式服务，后台分办联办快办。

五是“减跑动”，推进医保服务“网上办”。依托医保服务平台“个人网厅”“单位网厅”，实现参保登记、参保信息变更等高频事项“网上办”。依托数字赋能，参保群众不需持实体卡，凭医保电子凭证二维码或刷脸就可以看病买药。

下一步，国家医保局将向各地征集医保便民服务典型做法和经验，总结经验成效，在全国范围内推广，并持续推出医保服务便民措施。