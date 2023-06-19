早段限时饮食可改善代谢健康

科技日报讯 （记者张佳欣）当地时间6月15日，在芝加哥举行的2023年美国内分泌学会年会上，纽约大学朗格尼健康中心公布的研究显示，作为间歇性禁食的一种形式，早段限时饮食（eTRF）可改善血糖水平的波动，并减少血糖高于正常水平的时间。研究首次确定，这些改善与体重减轻无关，也就是说，即使没有减肥，这种进食策略也有助于改善代谢健康。

eTRF意味着在一天中的早些时候进食，早点吃晚餐或不吃晚餐。以前的研究发现，这种形式的间歇性禁食可改善心脏代谢健康和血糖水平。

为了解这些改善是否与体重减轻有关联，研究人员开发了一项随机的卡路里交叉监督进食研究。他们将10名糖尿病前期和肥胖参与者的eTRF模式（下午1点之前已经消耗了80%的卡路里）与通常的进食模式（下午4点之后消耗50%的卡路里）进行了比较。

在前7天，参与者被随机平均分配执行eTRF或通常的进食模式，并在接下来的7天切换到另一组。在此期间，研究人员为参与者提供足够的食物，以满足他们为维持体重的热量需求，同时保证确定这一策略的效果独立于体重变化。在整个研究过程中，参与者佩戴连续血糖监测仪。研究人员在第1天、第7天和研究结束时的第14天分别对参与者进行了糖耐量试验。

研究人员发现，在整个研究过程中，参与者的体重都保持稳定。与通常的进食模式组相比，eTRF导致血糖波动的平均幅度降低，超过正常范围的时间减少。

研究人员表示，一天中早些时候摄入大部分卡路里可减少血糖升高的时间，从而改善新陈代谢。这些发现表明，eTRF具有改善血糖水平的潜力，与体重无关。