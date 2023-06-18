如何不被蚊子叮？这些妙招学起来！

人民网北京6月18日电 （记者乔业琼）不知不觉炎炎夏日已经到来，伴随而来的是蚊子“嗡嗡嗡”的立体环绕声，拉开了“人蚊大战”的序幕。如何不被蚊子叮？云南疾控发布提示。

目前并没有证据显示蚊子具有区分人血型的功能，雌蚊可通过呼出的二氧化碳、汗味及热量等来确定目标。具体来说，蚊子更喜欢叮下面这些人群：

一是二氧化碳对蚊子而言具有强烈趋食性，婴幼儿、孕妇代谢快，呼出的二氧化碳较多，也更容易吸引蚊子。

二是人体排出的汗液中存在大量氨基酸、乳酸、丙酮等物质，这些化学成分是蚊子的最爱。所以汗腺发达、体温较高的人也更容易受到蚊子的青睐。

三是很多化妆品种含有的硬脂酸、花香味对蚊子也有着非同寻常的诱惑力，所以化妆的人被蚊子叮咬的几率也大大增加。

四是蚊子喜欢黑暗，所以穿着深色衣物不仅营造了蚊子喜欢的弱光环境，也更吸热，容易被蚊子攻击。

参考上述情况，降低被蚊子叮咬的概率，建议做到以下几点：

首先，勤洗澡、勤更换衣服；其次，家里采用纱门、纱窗、蚊帐、家用驱蚊灯防蚊灭蚊；第三，可以使用蚊香、电热蚊香片和气雾剂等化学杀虫剂灭蚊；第四，出门到蚊虫多的地方，尽量穿浅色的长衣长袖，涂抹或喷洒驱蚊花露水或驱避剂；最后，留意自己家中的积水容器，花瓶、水生植物勤换水，花盆托、瓶瓶罐罐不积水。