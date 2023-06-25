直播预告：结直肠癌的防治

大肠癌，又称为“结直肠癌”，是指大肠上皮来源的癌症，包括结肠癌与直肠癌。早期症状不明显，随着癌肿的增大而表现出便血、腹泻、便秘等粪便外观、排便习惯改变，晚期则表现贫血、体重减轻等全身症状。

6月26日14:00 ，福建医科大学附属第一医院结直肠外科主任官国先做客“人民好医生”客户端直播间，带大家了解结直肠癌防治的相关内容，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

官国先，福建医科大学附属第一医院结直肠外科主任、教授、主任医师、博士生导师。教育部高校博士点基金评审专家。现任中国医师协会肛肠医师分会委员会委员、中国医师协会肛肠医师分会微创和内镜专业委员会委员、福建省医学会肠外肠内营养学分会副主任委员。

擅长：主要从事结直肠癌、小肠肿瘤的外科手术及综合治疗，擅长腹腔镜结直肠癌、小肠肿瘤根治术，尤其是低位直肠癌保留肛门和保留性功能手术。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。