甘肃养老服务中心实现城市街道全覆盖：让“养老”变“享老”

中新网兰州6月24日电 (戴文昌)记者24日从甘肃省民政厅获悉，今年实施的400个“为民实事”项目已全部开工建设，甘肃省、市、县三级补助资金到位率100%，整体进度快于往年。

据甘肃省民政厅介绍，从2021年开始，甘肃省委、省政府着眼解决群众“急难愁盼”问题，从养老服务“需求侧”着手，坚持用于民生的支出只增不降，为群众办实事只增不减，甘肃省、市、县共配套列支专项补助资金9.7亿元，建设乡镇(街道)综合养老服务中心320个、村级互助幸福院300个(其中，今年建设100个乡镇综合养老服务中心、300个村级互助幸福院)，具备综合功能的养老服务中心实现城市街道全覆盖。

位于武威市凉州区的东城嘉园小区是一个移民搬迁安置点，老年群体占比大、群众收入来源单一。2021年底，“爱心食堂”建成并运营，主要为低保老人、残疾人、留守老人儿童每日提供两餐，其中午餐3元，晚餐2.5元，目前已办理符合就餐条件的饭卡98张，每日正常就餐30多人。

“我们配备了4名公益性岗位工作人员做饭，镇上和村上有2人负责‘爱心食堂’的管理，东城嘉园‘爱心食堂’的运营，也得到了广泛好评。我们在以后工作中，要加强管理，提高饭菜质量和服务水平，使老年人生活更温馨，更有幸福感。”武威市凉州区清源镇干部王殿同说。

截至目前，甘肃省60岁及以上老年人口425万人，65岁以上老年人口335万人，随着老龄化、少子化程度日益加深，造成家庭养老功能弱化，迫切需要增强居家社区养老服务功能，围绕身边、周边、床边为更多老年人提供“家门口”养老服务。

酒泉市瓜州县聚焦“为民实事”目标任务，投资100万元建成5个村级幸福互助院，内设食堂、活动室、浴室等基本养老功能用房，让农村银发族乐享幸福晚年生活。

据悉，甘肃省民政厅制定2023年“为民实事”项目进度统计表，建立了周统计、月调度制度，从项目选址、方案制定、资金配套、运营管理招投标、投资完成率、竣工验收等方面进行调度通报。(完)