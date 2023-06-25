端午假期北京重点商圈热度攀升 新“夜”态激发新消费

中新社北京6月24日电 (记者 杜燕)今年端午节假期从6月22日持续至6月24日，这三天北京天气“热晴”，民众消费同样热情。北京市商务局24日15时许发布的数据显示，假日期间，该局重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等企业实现销售额24.7亿元人民币，其中实体业态实现销售额同比增长29%。全市60个重点商圈客流量达2068.1万人次，同比增长76.8%。

北京市商务局表示，假日期间，北京粮油、蔬果、猪肉等生活必需品供应充足价格平稳，主题活动、民俗体验、特色美食添彩传统假日，消费市场活跃有序。

假日期间，一批首店、首展亮相京城，重点商圈客流激增。监测数据显示，假日期间，地安门外商圈、前门大栅栏商圈、五道口商圈、中关村商圈、五棵松商圈、王府井商圈客流量同比分别增长7.8倍、4.1倍、3.5倍、2.8倍、2.6倍、2.5倍。

新“夜”态在假期释放休闲消费新潜力。银联商务数据显示，假日期间，夜间实物商品消费金额同比增长44%，其中夜间餐饮消费金额同比增长65.9%；夜间服务消费金额同比增长32.3%。

假期里，老字号餐饮企业纷纷推出新口味的粽子等节令食品丰富端午餐桌，满足消费者年轻化、健康化的需求。监测的餐饮企业营业额平均同比增长88.2%。

北京全市公园景区推出传统民俗、科普展览、文化活动等69项特色活动丰富假日生活。银联商务数据显示，假日期间，北京服务消费金额同比增长27%，旅游售票、文化娱乐、住宿类消费金额同比分别增长74%、63.4%、60.1%。(完)