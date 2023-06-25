内蒙古发布高温红色预警 网友：连风都是滚烫的

中新网呼和浩特6月24日电 (记者 李爱平)入夏后，以清凉闻名的内蒙古自治区，24日下午“意外”地发布了高温红色预警信号。在社交媒体上有网友不无夸张地表示：“内蒙古热得很直接，连风都是滚烫的。”

今年内蒙古的高温天气在一周前即有端倪。6月15日，内蒙古气象部门发布了今年的首个高温橙色预警信号。彼时，有网友期望来一场大雨缓解高温天气带来的不爽，但“老天爷”一直未曾眷顾。

进入端午小长假以来，生活在内蒙古地区的民众，“热热热”成了他们日常对话的高频词。端午假期未曾出游的民众解晓军表示：“宅在家里，吹着电扇，才是最好选择。”

内蒙古的热似乎延续了北京连续3天的40℃高温节奏。

“北京的热，波及了内蒙古东部。”来自内蒙古赤峰和呼伦贝尔地区的受访者介绍：“太阳非常毒辣，外出如果不戴墨镜或帽子，晒黑是必然的事。”

24日下午，内蒙古气象台发布的高温红色预警信号显示：24小时内，赤峰市中部和东部部分地区、通辽市中部和西南部部分地区、兴安盟东南部部分地区、呼伦贝尔市西南部部分地区最高气温已升至40℃以上。

气象部门紧急提醒：有关部门和单位需按照职责采取防暑降温应急措施；停止户外露天作业(除特殊行业外)。(完)