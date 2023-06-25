在传统节日中增进文化自信力量

做香囊、包粽子等亲子活动备受欢迎，龙舟、桨板、皮划艇等多样化水上活动颇受追捧……刚刚过去的端午假期，各地文旅产品供给充足，民俗活动丰富多彩，浓郁的节日氛围不仅让人们感受到厚重的历史文化底蕴，也推动健康文明过节成为新风尚。

中国文化源远流长，中华文明博大精深。不久前在文化传承发展座谈会上，习近平总书记强调：“只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，更有力地推进中国特色社会主义文化建设，建设中华民族现代文明。”春节、端午、中秋、重阳等传统节日，具有丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴，是中华优秀传统文化的重要载体，生动反映中华民族的价值观念和精神追求。深入挖掘传统节日的文化意蕴，推出更多富有时代气息的节庆活动，有助于我们真切感受文化力量，更加坚定文化自信。

从农耕文明进入工业时代，从乡土社会转为城市聚居，生活方式的变化为传统节日注入许多新的元素。原有节日仪式的简化、转化，并不意味着节日文化内涵和价值会彻底改变。传统节日不断融入生活，就能获得生生不息的力量。

创新才能把握时代、引领潮流。文化发展自有其规律，人的主观能动性同样具有重要作用。比如，最近几年的端午节，内涵丰富的具有端午文化特色的线上科普、文艺演出、民间游戏、特色旅游等活动接地气、有人气，让人们得到文化的滋养。再如，“云观展”、沉浸式体验等数字技术广泛应用，也让文化传承创新获得强劲动能，开启无限空间。以文化创意、数字技术赋能传统节日文化，发展好多种文化业态，有助于提升大众参与度，增强审美韵味，提升美育素养，也有利于立足中华民族伟大历史实践和当代实践，更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

我们的节日文化，总在传承发展中别开生面。除夕守夜的年俗，从围炉夜话到一起看春晚，再到边看春晚边晒年夜饭，形式越来越丰富；端午节不少地方推出读诗、赛诗活动，诗意过节过出清新感。从更广视角看，中华文明的浩荡长河，既有深沉厚重的历史积淀，也有大浪淘沙的实践再造，还有奔腾澎湃的创新汇流。因为坚守正道，所以敢于推陈出新、海纳百川；因为主动求变，所以时代气息更浓、生机活力更足。

在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，传统节日具有重要作用。坚定文化自信，秉持开放包容，坚持守正创新，传统节日文化定会在新时代焕发更加夺目的光彩，我们也必能赓续历史文脉、谱写当代华章。

《 人民日报 》（ 2023年06月25日 04 版）