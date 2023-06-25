气象专家解读北方高温天气

6月23日，北京市气象台升级发布高温红色预警信号。上一次北京发布高温红色预警是2014年5月29日，距今已经9年。

中央气象台首席预报员张芳华表示，6月22日以来，京津冀、山东、河南中北部、苏皖北部、内蒙古西部、新疆东部和南疆盆地等地都出现了35℃以上的高温天气，近期共有19个国家气象观测站的最高气温突破历史极值。北京市气象台首席预报员张迎新提到，6月22日，北京大部分地区出现了39℃以上的高温天气，观象台最高气温为41.1℃，突破6月历史极值（6月观象台极端最高气温为40.6℃，出现在1961年6月10日）。

本轮北方高温天气会持续多久？为什么今年会出现北方比南方温度还要高的现象？记者采访了中国气象局的专家。

“南方目前处于多雨的时段，也是我们常说的梅雨时节，最高气温的最大值不是很大。另外，这段时间的北方地区受暖高压脊控制，辐射较强、少雨、空气干燥，这会导致北方更加容易出现极端高温天气。”张芳华说。

国家气候中心首席预报员高辉提到，我国各地高温集中时段有明显的地域差异。华北地区通常在雨季前的6月至7月初更易出现高温天气。这段时间主要是以干热型高温为主，表现为气温高湿度小。

“进入7月后期，随着副高北跳和夏季风往北推进，水汽输送和大气湿度增加，云量也会增多，会出现闷热天气，也就是湿热型高温。”高辉说，“在全球变暖背景下，无论南方还是北方，极端高温发生的频次都快速增加。根据国家气候中心预测，今年夏天，全国大部分地区气温都会比常年同期偏高，高温日数也高于常年同期。” （本报记者 袁于飞）