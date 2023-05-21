今日小满：小满养生 健脾祛湿正当时

今日，我们迎来小满节气。小满时节，麦子等作物籽粒渐饱满，但还只灌了个“半饱”，尚未成熟，故称“小满”。这个节气到来往往预示着夏季的闷热、潮湿天气即将来临。河南中医药大学第一附属医院主任医师王彦华表示，小满养生，应以健脾祛湿为主。

王彦华介绍，小满是“湿”的开始。此时，湿气打入人体内部，等到暑热正盛时，暑、湿内外呼应，会引发各种疾病，如风湿、水肿等。脾主运化水湿，脾胃功能好，就能祛除多余的湿气。此时可以多吃些红小豆、丝瓜、白扁豆等健脾、利湿的食物，减轻肠胃负担。

另外，夏天，很多人怕出汗，不爱锻炼。其实，适当锻炼，有利于体内汗液排出，帮助祛除体内湿气。不过，要选择合适的运动，不宜太剧烈，可选择八段锦、太极拳、慢跑、骑自行车等。

王彦华表示，初夏时节早晚仍会较凉，尤其是降雨后气温下降更明显，因此要注意适时添加衣服。也要避免被雨水淋湿，以免外感湿邪。

“晚上睡觉时要注意保暖，避免着凉受风而患感冒。个别地区因气温升高而使用风扇、空调时，要注意使用方法。一般来说，使用空调时室内温度不要低于22℃，开空调的房间不要长时间关闭，应保持通风；当在室内感觉到凉意时，一定要站起来活动活动，以加速血液循环；老年人和有关节疾病的人最好穿长裤，或者戴上护膝。”王彦华提示。

“小满时节，人体也进入新陈代谢最旺盛的时期，应保证水分充足，代谢良好。”王彦华说，炎热天气，人体水分消耗较多，多种微量元素也随汗水排出，单纯靠喝水不足以满足机体需求，因此要选择多元的补水方法。应季果蔬富含维生素和矿物元素，不仅能补充人体的水分还可补充微量元素。（视频制作：实习生杨依莎）