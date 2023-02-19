全国名中医陈宝贵谈雨水节气与养生

北京时间2月19日6时34分将迎来雨水节气，雨水是二十四节气中的第二个节气，也是春季的第二个节气。因为气温回升、冰雪融化、降水增多而取名为雨水。《月令七十二候集解》中说：“正月中，天一生水。春始属木，然生木者必水也，故立春后继之雨水。且东风既解冻，则散而为雨矣。”说的就是雨水节气前后，万物开始萌动，春天的脚步近了。

每年雨水节气前后，就是所谓“龙抬头”之时。中国华北地区自古就有“二月二，龙抬头；大仓满，小仓流”说法。

为了弘扬中医养生与防病文化，让公众了解和掌握节气养生的知识，天津中医药大学特邀请全国名中医陈宝贵教授谈“雨水节气与养生”。

生活起居

陈宝贵教授指出，“春捂”是古人根据春季气候变化特点提出的穿衣方面的养生原则。但是“春捂”到底要“捂”哪里呢？陈教授建议，要将保暖的重心放在下身。腿脚的保暖工作做好了，才能防止春季疾病的入侵。春季多风，运动后容易出汗，春风一吹容易感冒。尤其是老年人出门要记得戴帽子，正如中医经典所讲“头为诸阳之会”，戴帽子正是春季顾护阳气的做法。另外，老年人在春季洗漱、洗碗、洗衣时，尽量用温水，以免寒湿之气挟风侵袭关节，造成关节疼痛。

饮食养生

陈宝贵教授指，出食物和药物可以按照“四气”的属性划分，即寒、热、温、凉。在日常食疗养生中可以参考药食四气的属性加以选择。中医认为，春季与五脏中的肝脏相对应，人在春季肝气容易过旺，肝木旺则克脾土，对脾胃产生不良影响，妨碍食物正常的消化吸收。因此在雨水节气，在饮食方面人们要注意补脾。粥被古人誉为“天下第一补人之物”。粥以米为主，水为辅，水米交融，香甜可口，便于消化吸收，补脾养胃。比如扁豆红枣粥、山药粥、栗子桂圆粥都是很好的选择。(糖尿病人要做好食物搭配，不宜单纯喝白米粥。)

运动养生

陈宝贵教授指出，自雨水节气开始，人们就要从“冬藏”的养生方式中解放出来，让“窝”了一冬的身体活动起来。春三月应该早睡早起，可以散步、可以踏青，通过活动肢体以达到疏通气血、调节经络、舒畅情绪的作用，但是要注意劳逸结合，运动量不宜过大。