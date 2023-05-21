世界脊柱健康日：科学运动预防颈椎疾病

5月21日世界脊柱健康日。脊柱保护着我们的脊髓，是人体健康的重要支柱，包括颈椎、胸椎、腰椎以及骶椎四个部分。近年来，颈椎病的发病率呈现上升趋势。

天津市第一中心医院骨科主治医师王鹏飞在接受人民网记者采访时介绍，日常生活中，人们低头看电脑、玩手机、伏案工作以及垫高枕睡觉等，都会使颈椎长时间处于一种前屈前倾的状态。轻则引起颈背部肌肉酸胀、僵硬、颈肩不适等；重则引起颈部曲度变直、反弓，甚至诱发颈椎病。

“颈椎病是一种以退行性病理改变为基础的疾病。”王鹏飞表示，颈椎病患者会出现颈部发僵、发硬、疼痛、活动受限；肩背部沉重、肌肉变硬、上肢无力、手指麻木、肢体皮肤感觉减退；有些病人出现下肢僵硬，似乎不听指挥，或下肢绵软，有在棉花上行走的感觉；一些患者甚至会有头痛、头晕等异常感觉。

对于颈椎病的预防，王鹏飞建议，首先要尽量避免久坐，保持正确的坐姿，避免长时间低头和伏案工作。其次，劳逸结合，选择合适的运动方式，如头颈躯体运动操，主要活动头颈部关节，可使头和颈椎部骨骼关节肌肉全面运动，对颈椎病具有一定的预治疗作用；还可以选择游泳等运动，进行颈部肌肉放松，维持颈椎的稳定性。另外，要避免不良因素刺激，如夏天空调直吹颈椎，可引发颈部肌肉痉挛，进而引起颈椎病。

同时，王鹏飞向大家推荐了以下六个动作，可舒缓颈肩疲劳，预防颈椎病。

动作一：双手放于身体两侧，颈肩部肌肉发力，使肩膀向上提拉，维持3秒后放松，重复5至10次。

动作二：双手掌心向下放于肩部，两臂先由后向前旋转20至30次，再由前向后旋转20至30次。

动作三：头部顺时针旋转360度，2至3周，然后逆时针旋转360度，2至3周。

动作四：双手交叉举过头顶，掌心向上，双手向上用力伸展，头用力后仰，维持3至5秒，重复5次。

动作五：双手交叉放于胸前，两臂向左旋转的同时，头向右看，维持3秒，重复5至10次 ，再反方向进行5至10次。

动作六：双手交叉放于颈后，用力向前顶颈部，头颈向后用力，相互抵抗维持3秒，重复5至10次。（视频制作：实习生朱鑫媛）