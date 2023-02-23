颈椎病有哪些症状？5个日常动作缓解颈椎疼痛

现在低头族越来越多，不少人年纪轻轻颈椎就出现问题，甚至影响日常生活。那么，如何自测颈椎病？什么情况下需要及时就医？在本期《1分钟养生课》中，同济大学附属同济医院脊柱外科副主任医师于研为广大网友讲解颈椎病的自测方法，并由同济大学附属同济医院康复医生程晶晶进行颈椎操动作演示。

于研介绍，可以用“PUA”判断颈椎病的三个阶段：

P指Pain，属于颈椎病的早期阶段，表现为颈部疼痛，经常落枕，需要引起重视。

U指Unilateral，属于颈椎病的二期阶段，表现为上肢单侧疼痛麻木，需要去医院就诊。

A指Abnormal，是颈椎病最严重的阶段，手部和脚部会呈现出异常姿态，比如走路打飘，手部笨拙，手不能玩手机、拿筷子，需要到医院就诊。

在颈椎病的早期“P”阶段，可以通过颈椎操缓解颈椎疼痛。这套颈椎操共包含5个动作：

第一，下巴往后收缩，坚持五秒钟。

第二，缓缓抬头，往左侧伸，往右侧伸。

第三，手臂伸展运动，在9点到11点动作时进行伸展。

第四，上肢呈W型，吸气时内收，呼气时外展。

第五，肩胛骨牵伸，一只手抬起，另一只手的手肘置于中间，抬起的手保持静止，另一只手进行牵拉，感觉到肩胛骨有很强的牵拉感即可。

于研表示，进行上述颈椎锻炼后，如果疼痛有所缓解，可以一周做三到五次，每天半个小时左右，如果疼痛没有得到不缓解，建议及时到医院就诊。

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