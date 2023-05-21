全球千余名消化领域专家齐聚重庆 交流胶囊内镜临床应用成果

20日，第五届胶囊内镜全球高峰论坛在重庆举行。来自全球100多个国家和地区的千余名消化领域专家齐聚一堂，分享交流胶囊内镜的最新临床应用成果。

本届论坛由世界内镜组织和中国医师协会消化医师分会联合主办，主题为“技术关爱医疗”。论坛主席、中国医师协会消化医师分会会长张澍田在视频致辞中表示，胶囊内镜全球高峰论坛是胶囊内镜行业最具影响力的国际医学会议。他希望以此论坛为契机，将胶囊内镜的研究、开发和应用不断地推向新的高峰。

胶囊内镜又称胶囊内窥镜，是一种专门用来检查人体消化道的医疗仪器。受检者无需插管，不用麻醉，只需用水吞服一颗胶囊状的微型内镜，然后躺在检查床上开始接受检查。胶囊内镜在人体消化道中拍下数万张到十几万张高清图片，并通过数字信号无线传输到体外设备上，医生根据图像为患者做出准确的诊断。胶囊内镜是一次性使用，安全卫生，检查结束后，随肠道蠕动排出体外。

“胶囊内镜是检查人体消化道的高科技数字化医疗设备，它有无痛、无创、无需麻醉、操作便捷、节约时间等优点。”论坛嘉宾、东南大学附属中大医院消化科主任施瑞华表示，国内外医学界普遍认可胶囊内镜筛查胃肠疾病的效能和优势，并广泛应用于临床诊断，成为传统电子内镜的最佳替代和有益补充。

“近几年来，在我们南方医院，胶囊内镜检查需求量大，呈逐年上升趋势。”论坛嘉宾、南方医科大学南方医院消化内科副主任李爱民表示，胶囊内镜和常规的插管胃镜、肠镜相比，具有安全舒适、准确度高等优势，因此受到患者的欢迎。

据了解，2004年，中国第一颗胶囊内镜在重庆金山科技集团诞生，打破了国外对胶囊内镜技术的垄断。该公司负责人王金山表示，重庆“智造”胶囊内镜现已达到领先世界的第四代技术——全自动磁控导航胶囊内镜机器人。医生只需一键启动，胶囊机器人就可以自动完成人体胃部检查，并对可疑病变部位进行识别并作出提示，整个胃部检查过程只需十几分钟。(陈超 肖江川)