医学研究必须聚焦重大临床需求

新年刚过，在海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科内镜中心内，一位患者穿上特制检查服，在吞服一粒“胶囊”后，躺在检查床上。

在医生的遥控下，这粒“胶囊”经由食道入胃入肠。随着“胶囊”在消化道内的移动，溃疡、息肉等相关图像在前方屏幕上清晰地展示出来。整个过程中，患者不用麻醉、无须插管，且在检查完成后，“胶囊”可被人体安全排出，实现了真正意义上的无痛无创检查。

这粒“胶囊”即胶囊内镜机器人，中国工程院院士、海军军医大学李兆申教授及其团队是主要研制者。作为我国著名消化病专家，李兆申长期致力于消化内镜技术研发和危重胰腺病的治疗。

“科研来自于临床，并反哺于临床。从临床中发现临床难题，并通过细致的设计进行严格的临床研究，这既能解决病人的临床难题，又能促进学科发展。”李兆申日前对科技日报记者表示，这是医学科学研究的必经之路，医学研究必须聚焦我国重大临床需求，坚持科研创新工作。

提高基层防病治病和健康管理能力

记者：党的二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。可以说，提高消化道疾病的诊治水平，是保障人民健康的重要手段。那么，我国消化病学科发展现状如何？又面临哪些突出问题？

李兆申：经过几十年的发展，我国对消化道出血、胆道结石等常见消化疾病的治疗已经较为成熟，学科规模不断扩大，也拥有了具备一定规模的学科人才队伍，部分大型医疗机构的消化科成立了专科中心或研究所，成为消化系统疾病基础研究、新技术应用推广、疑难疾病转诊和消化专科人才的培养基地。各个医院、团队也更加注重亚专科的发展和创新，许多罕见病、疑难杂症的诊治水平都上了一个台阶。

虽然我们在消化病学科领域已经取得了很多成绩，但在一些方面仍然需要加强。首先是消化疾病诊疗要深入基层，进一步改善基层群众的诊疗现状。其次，需要持续推行完善消化道肿瘤早筛及早诊早治计划，结合大数据、人工智能等辅助手段，提高早期诊断的能力，同时提高群众的筛查意识。再次，消化内镜医师数量和患者需求仍不匹配，内镜医师的人均数量远远低于发达国家。

记者：近年来，您一直在倡导消化道癌早防、早诊、早治，那么，为什么要推进消化道肿瘤筛查？消化内镜技术研究和消化道肿瘤筛查有哪些关联？

李兆申：我国是消化道肿瘤高发国家，在我国死亡率最高的5种癌症中，消化道肿瘤占据了3席，且我国消化道肿瘤患者中，大约85%在确诊时即为中晚期。对早期消化道肿瘤而言，不仅治疗费用低，而且不需要外科手术，也不需要化疗，大部分病例只需在内镜下切除病灶，且预后很好，患者的5年生存率可以达到80%—90%。而中晚期消化道肿瘤不仅治疗费用高昂，且患者的5年生存率仅有30%—40%。因此，推行消化道肿瘤筛查十分必要，早发现、早诊断、早治疗是延长患者生存期的关键。

消化内镜技术发展和消化道肿瘤筛查息息相关。如食管早癌和胃肠早癌，在传统胃镜的白光下，可能与周围正常黏膜没有明显差别，这就会导致早癌的漏诊。而随着电子染色技术、放大内镜、共聚焦内镜和细胞内镜的发展，内镜医生可以肉眼观察到病变的组织、血管甚至细胞的变化，显著提升消化道早癌的检出率。因此，不断研究和改进内镜技术，有助推行消化道肿瘤筛查。

未来胶囊内镜会进一步普及

记者：2013年，您的团队成功研制了我国首台可定位可遥控胶囊内镜机器人。前不久“和平方舟”医院船执行“和平使命—2022”任务时，这种胶囊内镜机器人再次受到广泛关注。能否介绍一下胶囊内镜机器人研制的初衷，及其当前发展和推广情况？

李兆申：传统胃镜检查是侵入性的，受检者常常感到不适，在人群中的接受度不高。无痛胃镜则会增加相关的麻醉风险和费用，有禁忌证的患者也无法采用这种方式。面对临床上遇到的这些难题，我们希望研发一种新型内镜，在提高患者舒适度的同时满足医师的检查需求。我们研发的第一代胶囊内镜极大地提高了患者检查的舒适度，但是它无法满足胃部的检查，也不能由医师控制；而第二代胶囊内镜实现了体外的主动操控，提升了胃部检查的完整性。

目前胶囊内镜并不如胃肠镜普及，许多医疗机构尚未开展这项检查。与传统胃肠镜相比，胶囊内镜的操作并不复杂，但对医师的阅片和报告能力要求较高，因此我们也在不断推进相关规范化培训。此外，胶囊内镜在我国的自主研发和生产，也为其推广起到了重要作用。相信在未来，胶囊内镜会进一步普及并惠及更多人。

记者：党的二十大报告提出，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关。能否结合您所从事的研究谈谈看法和建议？未来医学科学发展应该瞄准什么方向发力呢？

李兆申：科研创新和成果转化是学科发展的驱动力。我们团队主要的研究方向是胰腺疾病、消化内镜和消化道早癌诊治。对一种疾病而言，诊疗模式的建立依赖于相关的基础和临床研究，也和各种技术及设备的发明创造、更新换代相辅相成。以胶囊内镜为例，早期产品虽然可以满足显像、无痛的需求，但无法受医师操控，于是我们研制了二代产品，同时国内医疗企业也攻克了技术壁垒、实现了自主生产。

基于我们团队的研究和探索经验，我认为在现有基础上，未来医学要注重在生命组学、人体微生态、精准治疗等方面的探索，同时与大数据、人工智能等前沿科技相结合，推动医疗卫生事业高质量发展。

培养掌握多门学科的复合型人才

记者：党的二十大报告指出，人才是第一资源。目前，我国消化病学科人才队伍的现状如何？有哪些突出问题亟待解决？

李兆申：目前我国消化病学科领域存在人才短缺的问题，尤其是内镜医师。消化道肿瘤的筛查主要依靠内镜，但中国有14亿人口，内镜医师还不足4万人。在治疗方面，每年大概有100多万患者需要实施内镜逆行胰胆管造影（ERCP），但能完成这些操作的医师并不多，能完成的手术量还不到需求量的五分之一。其他消化疾病的诊疗和相关内镜技术，也面临着相似的困境，内镜医师缺口巨大。这可能导致部分消化疾病漏诊甚至误诊，许多诊疗无法开展。如果用传统模式培养消化医师，周期较长、成长速度较慢，也无法满足患者的需求。针对这样的现状，需要持续开展标准、高效的人才培养计划，完善医疗互助健康保障体系。

记者：您在前不久的一次报告中提到，利用机器人、人工智能、大数据、云计算和互联网及5G技术，胃肠道内镜治疗技术将得到突破性发展，微创、舒适、智能将成为内镜诊疗“标配”。这对消化病人才培养提出了哪些新要求？

李兆申：消化病学科领域不能墨守成规，重点要培养同时了解传统医学和前沿新兴学科的复合型人才。消化病学医师首先要夯实医学理论和实践的基础，把理论和实践有机结合，在临床工作中发现问题、寻求突破创新。此外，消化病学科领域在人才培养中应积极打通学科壁垒，主动接触人工智能、互联网等新型技术，并在科研和工作中有效运用，优化当前的诊疗方式和辅助器械。（记者 张 强 通讯员 白 进 胡良皞）