摄入型“电疗胶囊”能控制食欲

纽约大学阿布扎比分校和美国麻省理工学院的一组研究人员，联合开发了一种可摄入“电疗胶囊”FLASH，可调控肠脑轴、胃肠道和中枢神经系统之间的信号通路。这种非侵入性的、精确的方法，可用于调节饥饿水平并治疗代谢和神经系统疾病。研究发表在新一期《科学·机器人》杂志上。

FLASH系统利用其表面的电极向胃黏膜组织提供电刺激。现有的调节轴的药物和手术方法，例如通过手术植入电极，不精确且具有侵入性。FLASH的灵感来自澳大利亚荆棘魔鬼蜥蜴的吸水皮肤，它们能够绕过胃液并实现直接的电极—组织接触。

胃电刺激通常通过内窥镜直接从胃黏膜诱导刺激饥饿的激素释放。而口服摄入FLASH胶囊则被证明可显著和反复地调节生长素释放肽激素的水平。

新开发的FLASH胶囊可在被吞咽后安全排泄。胶囊由可摄入的电池供电，能够提供20分钟的刺激。

FLASH被证明能以特异性靶向胃神经激素回路，并调节血液中的激素水平。预计该装置具有一系列应用，包括治疗代谢、胃肠道和神经精神疾病。

研究人员表示，电子疗法或电刺激疗法已成为神经调控的下一个前沿。FLASH是最早的可摄入的电疗法之一，可以精确调节神经激素回路，同时避免患者在侵入性治疗中可能遇到的不适。