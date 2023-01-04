直播预告：当新冠病毒感染遇上腹泻该怎么办？

近期，人民好医生客户端应网友需求，特别推出《个人防疫手册》，持续科普基本防疫知识，帮助大家解疑释惑，做好自己健康的第一责任人。

为进一步解答大众对于疫情防控科普知识和家庭成员健康的相关疑问，人民网·人民好医生客户端从2022年12月12日开始，每晚八点，推出人民好医生“健康晚八点”栏目，邀请各地公立三甲医院相关专家，针对大家在面对疫情时遇到的健康问题，进行在线解答和互动交流，力争做您家庭健康的顾问。

很多人感染新冠病毒后，出现了腹泻、呕吐、排气等胃肠道反应。那么，当新冠病毒感染遇上腹泻该怎么办？1月4日20:00，“健康晚八点”邀请华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科主任刘梅为大家支招。

专家介绍：

刘梅，华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科教授、主任医师、消化内科主任。中华医学会消化内镜分会委员、大数据协作组副组长、儿科协作组副组长、隧道协作组委员、中国抗癌协会肿瘤内镜学专委会ESD学组副组长、中国老年保健医学研究会肿瘤防治分会肝癌专业委员会常委、中国医学装备协会消化病学分会早癌诊治技术与器械学组委员、中国抗癌协会胃癌专业委员会内镜学组委员、中国女医师协会第一届消化病专业委员会委员、湖北省消化内镜学会副主委、武汉市消化内镜学会副主委。

提问方法：

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