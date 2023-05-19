2023年全民营养周主场活动正式启动

5月12日，2023全民营养周暨“5·20”中国学生营养日主场活动在江西赣州举办。本次活动由国家卫生健康委员会（国民营养健康指导委员会）、国家食物与营养咨询委员会举办，中国营养学会、中国学生营养与健康促进会、江西省卫生健康委员会、江西省赣州市人民政府承办，江西省赣州市卫生健康委员会、江西省赣州市营养学会协办。主场活动由国家卫生健康委食品司司长（国民营养健康指导委员会办公室主任）刘金峰主持。

国家卫生健康委副主任、党组成员（国民营养健康指导委员会常务副主任）雷海潮，国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山，江西省政府副省长史可出席主场活动并讲话。中国营养学会理事长杨月欣，中国学生营养与健康促进会会长陈永祥，中国工程院院士、大连工业大学教授朱蓓薇，中国工程院院士、湖南省农业科学院原党委副书记、院长单杨，国家食品安全风险评估中心主任李宁，中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强，以及国民营养健康指导委员会成员单位代表、江西省有关部门、高校等代表参加活动。

国家卫生健康委副主任、党组成员（国民营养健康指导委员会常务副主任）雷海潮表示，当前正处于全面推动我国营养健康工作迈向高质量发展的重要节点。今年全民营养周以倡导科学食养，推行减油、减盐、减糖为核心内容，是适应新时代群众健康需要，传承发扬传统食养文化，中西医结合实施慢性病综合防治的生动实践，具有重要的现实意义。

雷海潮表示，要切实用好高血压、高血脂、糖尿病等食养指南，加强专业人员指导和在学校餐厅等的推广应用，带动社区居民和患者掌握食养健康知识。要抓好日常科普教育，提高群众营养素养，围绕群众关切，增强宣传针对性、增加宣传广度和深度，注重宣传实效。

江西省政府副省长史可表示，江西省始终致力于提升全民营养健康的质量水平，在全国首个成立了食育教学科普培训基地，江西省国民营养健康教育研究中心，也率先制定发布医疗机构、中小学营养课堂建设的规范，将营养健康食堂建设的活动作为重要的民生实事，将营养指导员培训覆盖全部基层医疗机构，把营养健康创新转化为赋能革命老区高质量发展，赣州市成功获批建设国家食养安全与营养健康综合试验区，示范引领全省食养营养健康产业高质量发展，进一步增强老区人民健康福祉，持续提高全民健康水平，助力健康江西建设。

国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山表示，全民营养周活动已连续成功举办八届，充分证明这一活动的重要性和承办机构的强大创新能力。全民营养周已成为全社会范围都颇具影响力的健康传播品牌，是全国人民实实在在的营养教育周、普惠周和行动周。

启动环节，国家卫生健康委副主任、党组成员（国民营养健康指导委员会常务副主任）雷海潮，国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山，江西省政府副省长史可，江西省政府副秘书长王海涛，江西省卫生健康委党组书记、主任龚建平，江西省赣州市委常委副市长窦良坦，中国营养学会理事长杨月欣，中国学生营养与健康促进会会长陈永祥，共同启动2023全民营养周和“5·20”中国学生营养日主场活动。

今年全民营养周的传播主题是“合理膳食 食养是良医”，“5·20”中国学生营养日的传播主题是“科学食养 助力儿童健康成长”。中国营养学会理事长杨月欣解读了2023全民营养周和“5·20”中国学生营养日核心传播信息。杨理事长表示，今年将继续深入宣传和推广中国居民膳食指南，并与国家卫健委发布的成人高脂血症等四项食养指南一起，将“食养是良医”与“合理膳食”的现代科学理念相结合，共同指导大众合理膳食，科学食养，提高大众科学素养和防病管理能力，提升自身免疫力。

2023全民营养周将会以四个食养指南的解读和宣贯为基础，通过组织系列活动，包括“食养是良医”专题科普会议、多次开放性学术会议、第五届全国营养科普大会、全民营养话题互动、抖音线上科普、518营养节等特色活动，预防减少我国人群慢性病发生发展，助力健康中国建设。

现场通过视频连线的方式，将威海、恩施等地的营养健康科普宣教活动与参会代表进行了分享，展示了地方参与全民营养周的积极性，充分体现了全民营养周的全国联动效应。

“食养是良医”是对健康中国建设、合理膳食行动的具体落实，也是新时代满足人民日益增长的美好生活需要的重要保障。中国营养学会理事长杨月欣、中国学生营养与健康促进会会长陈永祥、中国工程院院士朱蓓薇、中国工程院院士单杨、国家食品安全风险评估中心主任李宁、中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强、江南大学党委常委副校长顾正彪共同宣读了“食养是良医”行动倡议。

2023年初，国家卫生健康委员会组织起草并发布了《成人高脂血症食养指南（2023年版）》等四项食养指南，活动中，特设专题报告环节，在中国营养学会理事长杨月欣主持下，四项食养指南的主要编写专家做了专题解读，指导大家科学食养。国家食品安全风险评估中心主任李宁解读《成人高脂血症食养指南（2023年版）》；中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强解读《成人高血压食养指南（2023年版）》；中国营养学会糖尿病营养分会主任委员葛声解读《成人糖尿病食养指南（2023年版）》；中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员张倩解读《儿童青少年生长迟缓食养指南（2023年版）》。

活动当天，中国学生营养与健康促进会启动了“中国儿童青少年健康成长公益活动”，旨在帮助儿童青少年培养健康饮食习惯，促进儿童青少年营养状况改善，践行《儿童青少年生长迟缓食养指南（2023年版）》。