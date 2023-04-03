中国营养学会在京举行中国营养科学界首席专家聘任仪式

为落实党的二十大报告中提出的人才战略要求，实现营养学科的人才引领推动，中国营养学会近期开展了首席专家的推荐和选聘工作。4月2日，中国营养科学界首届首席专家聘任仪式在北京隆重举行。中国工程院陈君石院士，中国科协战略发展部一级巡视员、中国科协创新战略研究院院长申金升教授，国家卫生健康委食品司二级巡视员李泰然研究员，中国营养学会理事长杨月欣教授，常务副理事长马爱国教授，副理事长杨晓光教授、肖荣教授、常翠青教授、于康教授、李增宁教授、刘烈刚教授等人出席，来自在京部分科研院所、相关大学的学者参加。聘任仪式由马爱国常务副理事长主持。

杨月欣理事长强调了首席专家聘任工作的重要性。她指出，首席专家聘任工作是中国营养学会第十届理事会发展规划的重要内容，“一首三托”（首席专家、青年人才托举计划、营养师托举计划、国际化人才托举计划）的人才建设战略是筹划营养学科未来和营养人才未来、推进学科发展的重要举措。首席专家的聘任旨在进一步推动和促进营养学各专业学科发展、提升不同专业研究领域内专家引领作用。

中国科协战略发展部一级巡视员、中国科协创新战略研究院院长申金升教授和国家卫生健康委食品司二级巡视员李泰然研究员分别致辞。申金升教授表示中国科协高度重视科技人才培养和智库建设，中国营养学会发挥自身优势，凝聚专家资源，开展首席专家聘任工作，是建设营养科技智库的重要手段。李泰然研究员高度肯定了中国营养学会首席专家的聘任工作，认为该工作将对健康中国建设、国民营养计划等目标的实现提供支撑。

杨月欣理事长隆重发布了首届12名首席专家聘任名单，并介绍了遴选过程。经过前期机构（单位）推荐、资格审查、集体研究和遴选、常务理事会审议、公示等步骤，从110余位候选者中，选出了第一届代表营养学不同研究领域的首席专家。杨理事长对首席专家寄予了厚望，希望各位首席专家珍惜荣誉，对标科技创新体系国家要求，引领中国营养科学的进步，重视科技战略的思考，发展繁荣营养科学。

于康教授、李颖教授、马吉祥教授分别作为临床营养研究方向、基础营养研究方向和公共营养研究方向的首席专家代表做了发言。他们表示，将牢记使命担当，围绕服务学科发展目标，坚持创新发展，恪守职业道德，从学术影响力提升、科研团队建设、青年人才培养、良好学术氛围营造等方面发挥首席专家的作用。

最后，中国工程院陈君石院士寄语青年营养科技工作者，青年学者迎来了新中国成立以来营养学科发展的最佳时机，青年人才是国家人才力量的源头活水，期待青年科技工作者勇于协作创新，为营养科学的创新发展作出突出贡献，绽放更多的光彩。