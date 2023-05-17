世界高血压日：请收藏！这样吃帮你防治高血压

5月17日是世界高血压日。高血压是一种常见的慢性病，也是心脑血管疾病最主要的危险因素。防治高血压一方面要遵医嘱进行药物治疗，另一方面要养成健康的饮食习惯。

“饮食是伴随人一生的话题，随着人们物质生活水平的提高，吃饭不仅为果腹，更为健康。”天津医科大学第二医院主管营养师边姗姗在接受人民网记者采访时介绍，得舒饮食是一种旨在预防或控制高血压的饮食方式，起源于美国一项大型的高血压防治计划。这种饮食方式要求多吃蔬菜、水果、低脂（或脱脂）奶，以保证摄入足够的钾、镁、钙等元素，并尽量少摄入油脂，特别是富含饱和脂肪酸的动物性油脂。

边姗姗表示，得舒饮食并不是提倡素食，而是倡导食物多样化，减少钠盐的摄入量。饮食中钠摄入量与血压之间存在直接关联，减少钠摄入，有助于降低血压。“百味盐为先”的重口味饮食会增加患高血压的风险。建议正常人群每日食盐摄入量不超过6克；轻度高血压患者或有高血压家族史的人群，每日食盐摄入量以3至5克为宜。

“增加富含钾、镁、钙的食物摄入，有利于平衡人体血压。”边姗姗说，蔬果是人体中钾元素最主要的来源，建议食用含钾丰富的蔬菜，尤其是叶类菜，其次是食用含钾丰富的水果，如香蕉、奇异果等。镁在坚果、香菇、口蘑、乳制品、黑豆、香蕉、绿叶蔬菜、糙米、燕麦中含量较高，其中绿叶蔬菜是最佳的来源。同时，建议每天摄取足量的低脂或脱脂奶制品。

在日常饮食中，得舒饮食应如何搭配呢？边姗姗建议，主食应选择全谷物食物；蔬菜和水果不能少，特别是蔬菜摄入要充足；奶制品最好选择脱脂或低脂牛奶；肉类尽量选择鱼肉、禽肉，少吃加工肉类、红肉、肥肉、动物内脏；用植物油代替动物油，可选择橄榄油、亚麻籽油、菜籽油，减少烹调用油和油脂类食物；每日适量摄入核桃、开心果、松子等坚果类食物。同时做到少盐、少糖、少饮酒，避免食用超加工食品和“垃圾食品”。

边姗姗提示，不能将得舒饮食理解为降压饮食，饮食方式是起不到药物作用的，高血压患者还应遵医嘱按时用药。（视频制作：实习生朱鑫媛）