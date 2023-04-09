国际护胃日：这份保“胃”指南请收藏

4月9日是国际护胃日。目前，胃病已经成为我国人群的常见病、多发病，慢性胃炎、胃溃疡、幽门螺杆菌感染等几乎“家喻户晓”。同时，胃病的发病呈现年轻化趋势。那么，哪些人容易患胃病？我们又该如何养胃呢？

武汉大学人民医院（湖北省人民医院）消化内科副主任医师万新月在接受人民网记者采访时介绍，胃是一个囊袋状器官，位于上腹部，有存储、消化食物和免疫屏障功能。常见胃病包含慢性胃炎、消化不良、胃溃疡、幽门螺杆菌感染相关胃病等。胃胀、胃痛、反酸、烧心，是胃病最常见的四大临床症状。

有人认为，胃不舒服忍一忍就过去了。对此，万新月表示，很多胃病在发病过程中症状并不明显，所以在症状出现时要明确病因，进行早期的处理和治疗。刺激性食物、熬夜、压力大、幽门螺杆菌感染等都是胃病的诱因。“幽门螺杆菌感染的人群；长期大量饮酒、吸烟，过量饮用咖啡的人群；服用引起胃黏膜损伤的药物的人群，以及部分自身免疫性疾病患者都是胃病的高发人群。”

一些人知道自己胃不好，但是往往找不到正确的养胃方法。万新月说，日常生活中，很多人对养胃存在误区。如有些胃病患者觉得进食生冷食物会出现胃部不适，从而刻意减少新鲜蔬菜水果的摄入；长期服用某些胃药，如过量服用抑酸药物等；长期喝粥养胃；喝牛奶来缓解胃部不适等。

那么，我们该如何正确养胃呢？万新月建议，首先，规范化治疗已有胃病，如幽门螺杆菌感染相关胃病等。其次，清淡饮食，荤素和粗细搭配，多吃水果蔬菜，摄取足够优质蛋白。再次，养成健康的生活方式，避免情绪紧张，忌熬夜，戒烟限酒，适当参加体育锻炼和户外活动。培养健康的生活方式才是最好的养胃方法。最后，定期体检很重要，可以定期做胃镜检查，对胃病做到早诊早治。（视频制作：实习生朱鑫媛）