专家热议推动健康产业发展大格局

人民网北京5月15日电 （记者乔业琼）近日，由北京健康产业协会主办的“健康产业发展与行业品牌保护论坛”在京举办，会上行业专家和产业代表等围绕中国特色健康产业发展新模式进行探讨。

北京健康产业协会会长成行

“健康产业发展是一个宏大主题，涉及到众多领域，近年来公众健康意识全新提升，健康产业迎来了更大发展机遇。”北京健康产业协会会长成行表示，健康产业发展作为经济发展的重要支柱与支撑，期望以此论坛为契机，更好地增强民营经济对健康产业国家政策的走向认知，更好提升健康产业快速发展时自身安全的保护意识，更好扩大民营企业品牌与产品的影响力，在依法规范健康传播、强化行业专利约束，加强食品推广合规意识，弘扬优秀传统中医药文化等方面，从协会社会责任角度构建健康有序、科学的产业发展新局面，推动健康产业发展大格局。

本次论坛上，中医药行业、产业的健康发展成为与会专家讨论的热点话题。

“中医药是中华民族的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。实现中医药事业和产业高质量发展需要注重用现代科技结合中医药学的原理，推动中医药现代化、产业化并走向世界，需要政产学研用各界加强联动，开展有效的行动。”对此，国医大师、河北省中医院原院长李佃贵提出两点建议，第一，推进中医药产业发展要把科技创新作为根本动力。要聚焦中医药疗效评价和机理研究，推动中医药与现代科学交叉融合，用现代科学技术解读中医药的原理，说明白、讲清楚中医药的疗效。要围绕重大疑难疾病，加强中西医结合，推动中西医协同攻关，构建中国特色的健康服务模式。第二，推进中医药产业发展，要把服务群众健康作为根本目标。要充分发挥中医药在健康、科技、文化、经济、产业、生态等各领域的多元功能和价值，强化资源的配置，为中医药的创新发展贡献智慧和力量。

会上，中国科学院院士韩济生详细介绍了针灸辅助生殖、孤独症、疼痛康复、焦虑失眠等方面的功效，并呼吁更多仁人志士参与到中医药发展过程中来，让更多优秀成果能够被世界所看到，能够实现产业化，造福更多百姓。

国家中医药管理局政策法规与监督司原副司长、国家中医药博物馆馆长杨荣臣表示，当前是最重要的而且是最好的中医药的重大战略机遇期。他表示，健康产业的发展必须要把政策研究好，必须要把方向明确好，而且要给出健康路径，这是非常重要的。

中国健康产业的发展离不开营养。中国疾病预防控制中心营养与健康所科技处处长何丽分享了营养在“健康中国”中的卓越贡献。“营养是健康的基础，我们老是说一句话，‘健康中国，营养先行’。近年来保健营养领域利好消息不断，多年来我国在保健食品监管中也积累了大量经验，通过管理创新、制度创新、方法创新等手段，进一步推进保健食品产业加快实现从发展中规范，向规范中发展转变，因此我们也要动员各方力量，努力开创国民营养健康的新局面。”

加强知识产权保护才能更好促进健康产业创新发展。商务部政策研究室专家张学源介绍，下一步应该持续优化医药领域利用外资的结构，完善知识产权保护制度，细化医疗制造业具体实施细则，循序渐进对不同产品实施保护政策，逐步扩大知识产权保护范围，完善药品试验数据保护力度，加大药品知识产权保护，完善医疗数据跨境传输的相关法律。