因地制宜 科学补碘——皖浙部分地区碘缺乏病防治一线观察

5月15日是我国第30个“防治碘缺乏病日”，今年的活动主题是“科学补碘三十年，利国利民保健康”。碘缺乏病是由于外环境缺碘，造成人体碘摄入不足而发生的一系列疾病的总称。记者走访皖浙部分地区碘缺乏病防治一线看到，各地通过科普宣传、专业培训、调查监测、跟踪随访等方式，让科学补碘深入人心。

“我炒菜有个窍门，快出锅的时候再放碘盐，这样能有效地避免碘的流失。”安徽省铜陵市铜官区幸福社区居民张路平说，这个窍门是街道工作人员告诉他的。

据了解，张路平所在的铜陵市是碘缺乏地区，曾出现过因为缺碘导致甲状腺肿大的病人。近年来，当地卫健、疾控部门联合铜陵市盐业有限公司，定期走进校园、社区，开展碘缺乏病健康教育。此外，相关部门还积极利用微信、微博等社交媒体平台，推送防治碘缺乏病的科普知识，帮助群众提升认知水平。

“每年都有相关工作人员或志愿者到社区广场，开展宣传活动，告诉大伙儿如果缺碘，就会导致克汀病、‘大脖子病’等。”张路平说，正是通过这些走进群众身边、为公众答疑解惑的活动，让大家记住了科学补碘的重要性。

“医生，我们浙江属于沿海地区，土壤、水质里都含有碘吧？不用额外再吃碘盐了吧？”“碘缺乏的话，对肚子里的宝宝会有影响吗？”……2023年“防治碘缺乏病日”前夕，在浙江省湖州市吴兴区东林镇卫生院举办的一场碘缺乏病防治知识讲座上，10多位孕妈妈听完课后，继续向授课人湖州市疾病预防控制中心环境与职业卫生科工作人员夏弟明提问。

浙江省疾病预防控制中心2022年的一项调查数据显示，该省属于碘缺乏地区，因自然环境缺碘无法改变，碘缺乏风险将持续存在；调查同时发现，不少孕妇对孕期补碘的健康知识缺乏了解。

“对孕妇做碘缺乏病防治讲座非常必要。”夏弟明说，孕妇的需碘量高于正常成人，推荐孕妇选用孕妇专用碘盐，并在此基础上食用富碘食物辅助补碘，同时适当增加动物类蛋白质的摄入。

与此同时，提高碘缺乏病防治人员的专业水平，也是防治工作的重中之重。铜陵市疾病预防控制中心消杀科科长赵丽仙介绍，每年该中心都会举办碘缺乏病防治项目培训班，通过理论学习与现场操作培训相结合，帮助防治人员增强监测样本的采集能力等专业技能。

金寨县地处安徽省六安市，由于自然环境原因，一度碘缺乏病发病率高，给当地群众带来困扰。据金寨县疾病预防控制中心医生张礼兵介绍，目前全县共有60多位此前患上碘缺乏病的群众，他和同事会定期予以随访，每年还为他们做一次全面体检，包括甲状腺B超等项目。

近年来，当地落实以食盐加碘为主的综合防治措施，同时建立和完善防治碘缺乏病的监测体系，及时掌握全县各乡镇碘缺乏病病情及碘盐措施落实情况。